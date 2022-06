Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutro po sobotni drugi zmagi Reala Madrida v polfinalu španskega košarkarskega prvenstva proti Baskonii je dolgoletni trener madridske ekipe Pablo Laso doživel srčno kap. Noč je preživel na intenzivni negi bolnišnice Sanitas La Moraleja. "Real Madrid lahko potrdi, da se zdravstveno stanje Pabla Lasa obrača na bolje in je zapustil intenzivno nego," so iz kluba sporočili v ponedeljek popoldne. "Naš trener je bil premeščen na navadni oddelek, kjer ga bo nadzoroval kardiolog."

Real se zahvaljuje vsem pozitivnim željam, ki jih prejema.

Na tretji tekmi polfinala španskega prvenstva bo ekipo vodil Chus Mateo. "Morda ne bomo povsem osredotočeni, a vam ne znam opisati, kako zelo smo motivirani, da končamo to serijo," je dejal Mateo. "Novice iz bolnišnice so dobre in tega smo zelo veseli."

Laso je trener Reala od leta 2011. Bil je torej tudi trener Luke Dončića.