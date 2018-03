Kim Kardashian razkrila travmatičen porod: "Lahko bi izkrvavela"

Kim Kardashian je odkrito spregovorila o težavnih nosečnostih in nevarnih porodih, ki sta za njo, ter se razgovorila o tretji nosečnosti, za katero sta bila z možem, raperjem Kanyejem Westom, primorana izbrati nadomestno mamo.

V tretje je imela možnost izbrati punčko

Med drugim je zvezdnica razkrila, da sta imela s Kanyejem možnost izbiranja spola. Ko so ju embriologi vprašali, ali naj v nadomestno mamo vstavijo moški ali ženski zarodek, sta Kim in Kanye izbrala ženskega. "To je precej delikatna zadeva. Kako se odločiš med fantkom in punčko? Na koncu sem zdravnike vprašala, kateri zarodek je bolj zdrav, vitalen, nato pa sva na podlagi tega izbrala ženski zarodek," je razkrila za revijo Elle.

Baby Chicago A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 26, 2018 at 1:55pm PST

Z nadomestno mamo se je takoj ujela, nobenega dvoma ni bilo, da je izbrala pravo osebo, je še povedala. A na začetku se je težko sprijaznila z mislijo, da tretjega otroka ne bo sama nosila pod srcem. "Čeprav sem zaradi zapletov sovražila nosečnost, sem si vseeno po tiho želela, da bi lahko to izpeljala sama. Najtežje je prepustiti nadzor, sploh na začetku. A potem sem se navadila in izkušnja z nadomestno mamo je bila res prekrasna."

Še danes boli spomin na travmatično rojstvo North in Sainta

Ker je imela zvezdnica med prvima dvema nosečnostma tako hude težave, sploh ni bilo možnosti, da bi sama še enkrat srečno donosila in predvsem rodila otroka. "Ko rodiš, moraš za otrokom poroditi še posteljico. A moja se je zataknila, kar je nevarno. To je razlog, da ženske še danes umirajo med porodom – če začneš krvaveti in ne morejo ustaviti krvavitve .. Lahko bi izkrvavela," je pojasnila in dodala: "Da so mi jo nekako spravili ven, so morali narediti res odvratno stvar – zdravnik je z roko segel vame in mi jo izpraskal, kar je bilo res zelo boleče." Pravi, da je spomin na rojevanje prvih dveh otrok še vedno zelo boleč in travmatičen.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Dec 29, 2017 at 8:46am PST

Pa vendar še vedno ne misli, da ima zdaj dovolj otrok. Pravi, da se poigrava z idejo o še enem otroku, a več kot štirih zagotovo ne bo imela: "Mislim, da več kot štirih ne bi zmogla vzgajati. Že zdaj sem velikokrat zelo na tesnem s časom. Poleg tega se mi zdi, da si mora vsaka mama vzeti enako časa kot za otroke tudi za moža."