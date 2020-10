Khloe zagovarja bahaško zabavo na zasebnem otoku: Bilo je prijetno #video

Potem ko je bila zvezdnica Kim Kardashian tarča kritik, ker je v času pandemije novega koronavirusa svojo družino in kopico prijateljev odpeljala na zasebni otok, kjer so skupaj praznovali njen 40. rojstni dan, ji je sestra Khloe Kardashian stopila v bran.

Da pravila za slavne in bogate ne veljajo, tudi ko gre za pandemijo novega koronavirusa, je pred nekaj dnevi znova dokazala resničnostna zvezdnica Kim Kardashian. Za svoj 40. rojstni dan si je omislila praznovanje na zasebnem otoku, kamor je z zasebnimi letali odpeljala svojo družino ter najožje prijatelje. Ti so morali sicer pred potovanjem opraviti kopico zdravniških preiskav ter se za dva tedna izolirati, a kljub temu je mnoge zmotilo to, da so se tam družili brez nošenja mask in upoštevanja medsebojne razdalje.

V komentarjih pod objavami na Instagramu so ji tako očitali, da je sebična, ker se v času, ko ljudje umirajo zaradi novega koronavirusa in izgubljajo službe, zabava na prestižnem potovanju in se s tem še na veliko baha. S temi opazkami je v oddaji The Ellen DeGeneres Show voditeljica Ellen soočila Kimino sestro Khloe Kardashian, ki je bila njena gostja. In ta je sestri stopila v bran, poroča portal People.

"To leto je za mnoge nadvse frustrirajoče, se mi zdi. Vsi se spopadamo z določenimi frustracijami, ampak hkrati je bil to njen 40. rojstni dan in to je bilo nekaj, kar si je zares želela narediti za vse nas. Bilo je prijetno," je povedala. Nadaljevala je, da so bili vsi udeleženci zabave dva tedna pred tem res zelo previdni in opravili vse potrebne zdravniške preglede, tako da je bilo potovanje za vse udeležence varno.

Izjavila je celo, da so pravzaprav s tem, ko so se odpravili na zasebni otok za nekaj dni, naredili dobro delo, saj so ljudem, ki živijo od turizma, omogočili nekaj prepotrebnega prihodka. "Vsi so bili tako hvaležni, gledano s turističnega vidika. Mnogi so rekli, da smo bili njihovi prvi gostje v več mesecih in da bodo zdaj lahko plačali račune ter privoščili kaj lepega svojim družinam. Ko smo slišali vse to, smo se počutili zares dobro in res smo se tam počutili varno," je še dodala Khloe v pogovoru z Ellen.

Vse sestre Kardashian so utrinke prestižnega praznovanja, za katerega je Kim najela kar celoten otok, objavile na družbenih omrežjih. Nekaj si jih lahko ogledate v videu na vrhu članka.