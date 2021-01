Kdo je postavni igralec, ki je čez noč obnorel svet?

Tisti, ki si dneve oziroma večere ob zaprtju države krajšate tudi z gledanjem filmov in serij, ste gotovo že slišali za novo, težko pričakovano Netflixovo serijo Bridgerton, ki je premiero doživela za božič. Gre za lahkotno zgodovinsko dramo, pod katero se je podpisala slavna producentka in scenaristka Shonda Rhimes, avtorica številnih televizijskih uspešnic, kot so Škandal (Scandal), Talenti v belem (Grey's Anatomy) in Postaja 19 (Station 19). Serija pripoveduje o družinah iz visoke ameriške družbe, pri čemer se osredotoča predvsem na za zakon godne mladenke in njihove snubce.

V glavni moški vlogi je zaigral postavni 30-letni igralec Regé-Jean Page. Upodobil je mladega, rahlo šlandaloznega Simona Basseta, vojvodo Hastinškega, ki si ga za svojega zeta želi vsaka mati iz angleške visoke družbe. A kdo sploh je Regé-Jean Page, ki je le redkokatero gledalko serije pustil povsem ravnodušno? Portal People je o zvezdniku zbral nekaj glavnih dejstev.

Regé-Jean Page v Bridgertonu igra vojvodo Hastinškega. Foto: IMDb/Netflix

1. Igrati je začel že kot otrok

Igralec zimbabvejskih korenin, ki je trenutno razpet med Londonom in Los Angelesom, se je v igranju prvič preizkusil v šoli, ko je nastopil v predstavi Little Drummer Boy. "In kako sem igral! Kakšni bobni, kakšno igranje! Več kot očitno sem imel pred seboj kariero v muzikalih, a nekje sem skrenil in se lotil mrkih in resnih vlog ter zaigral čustveno zlomljenega vojvodo," se je na svoj račun pošalil zvezdnik.

2. Je tudi glasbenik, ki si rad mrmra

Pa vendar mu glasba še danes ostaja blizu. Skupaj z bratom namreč tvorita glasbeni duo TUNYA in ustvarjata čisto svoje skladbe. Igralca lahko med drugim slišite peti v kratkem filmu z naslovom Don't Wait, ki je objavljen na spletni strani zasedbe TUNYA. Navdih za skladbo, ki jo poje v filmu, je dobil med spanjem, je povedal.

Prav tako je razkril, da si tudi v vsakdanjem življenju rad mrmra različne napeve, saj ga to sprošča. Tako si na primer mrmra tudi, ko je pri zobozdravniku in mu vrtajo po zobeh. "Pravijo, da jih ne moti. Pravzaprav se mi zdi, da zobozdravnika in asistente to zabava. Je namreč bolje od krikov," šaljivo pravi.

3. Hotel je postati raziskovalec

Ko je bil še mlajši, je hotel postati raziskovalec, ko odraste. "To je bila ena mojih prvih zamisli, ko sem bil otrok, namreč da bi raziskoval svet, odkrival stvari, jih zbiral in prinašal nazaj domov," je razkril v enem od preteklih intervjujev.

Dodal je, da je bilo pravzaprav igranje ena od stvari, ki se mu je zdela nekako še najbližje raziskovalnemu duhu. "Gre namreč za raziskovanje, za možnost, da živiš na različnih koncih sveta in poskušaš razumeti različne ljudi, ki jih sicer nikoli ne bi imel možnosti spoznati. En dan sem lahko astronavt, naslednji dan sem lahko predsednik, dan kasneje pa lahko že potujem 200 let v preteklost. To je zares osvobajajoč poklic."

4. Želi ozaveščati, da so življenja temnopoltih srečna

Eno od poslanstev, ki jim ima Regé-Jean Page, je med drugim to, da življenja temnopoltih pokaže v dobri, srečni luči. Zdi se mu namreč, da so vse prevečkrat njihove usode prikazane kot izrazito tragične in grozljive.

"V družbi se pogosto dogaja, sploh če potuješ v času nazaj, da so samo svetlopolti ljudje srečni. Ampak veste, kaj? Tudi vsi mi se znamo že od vedno smejati. Vsi se poročamo že od nekdaj. Vsi doživljamo romance, blišč, lepoto. Da to spoštujemo, je zelo pomembno, ker dramske serije ljudi, ki niso svetlopolti, ne bi smele prikazovati zgolj v tragični luči," meni igralec.

Prav zato mu je bila vloga vojvode Hastinškega, ki je ne le nesramno čeden in nadvse zaželen samec, ampak tudi nesramno bogat, saj prihaja iz premožne družine, pisana na kožo.

5. Po duši je romantik

Če že po vlogah, ki jih izbira, ni dovolj jasno, pa je v enem od intervjujev izrecno poudaril, da je velik zagovornik romantike. "Sem velik oboževalec koncepta romantike. Romantika je namreč čudovita stvar in vsekakor je potrebujemo več na tem svetu. Konec koncev je večina zgodb v svojem bistvu ljubezenskih, pa če se tega zavedamo ali ne," je povedal.

A glede svojega ljubezenskega življenja ostaja skrivnosten. Za zdaj ne na družbenih omrežjih ne v intervjujih ni razkril, ali je še samski ali je njegovo srce že oddano.

Serija Bridgerton je čez noč obnorela svet, glavnega igralca pa izstrelila med zvezde. Foto: IMDb/Netflix