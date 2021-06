Kate Winslet režiserju ni pustila, da v prizoru seksa odstrani njen trebušček

Kate Winslet je v nedavnem intervjuju zaupala, kako se je z novo serijo Mare iz Easttowna, v kateri upodablja detektivko iz mesteca v Pensilvaniji, borila za čim bolj realno podobo ženske na malih zaslonih. Zvezdnica je namreč znana po tem, da hoče v svojih vlogah prikazovati resnično žensko in ne njeno retuširano podobo, ki ji nihče več ne verjame.

Začelo se je že pred predvajanjem serije, med promocijo, ko so pripravljali reklamni letak serije. Kate ga je zavrnila kar dvakrat, ker so po njenem mnenju premočno retuširali njeno kožo, češ da občinstvo potrebuje like, ki so videti resnični in s katerimi se lahko poistovetijo.

Nato pa je sledila produkcijska obdelava prizora seksa, v katerem je želel režiser Craig Zobel sploščiti njen trebušček, a se mu je odločno uprla.

Kate je glasna zagovornica realnega ženskega telesa in ne odobrava pretiranega retuširanja. Foto: Reuters

"Da si ne bi drznil"

"Da si ne bi drznil," je rekla režiserju, ko je ta hotel v postprodukciji odstraniti malce viseči del njenega trebuščka. "Upam, da se bodo ljudje ob gledanju Mare kot ženske v srednjih letih - sama bom oktobra stara 46 let - z njo povezali predvsem, ker ni nobenih filtrov."

"Je popolnoma delujoča ženska s pomanjkljivostmi, s telesom in obrazom, ki se premika na način, ki je sinonim za njeno starost in njeno življenje ter od kod prihaja. Mislim, da smo to res potrebovali."

Mare iz Easttowna je na voljo na HBO GO. Foto: HBO

Britanska zvezdnica tekom svoje kariere redno opozarja na pritiske na igralke, da naj v svoji karieri ohranijo določen videz, po tem ko je njen vzpon k slavi po uspehu filma Titanik sprožil večkratne razprave o njeni teži v tabloidih. Predvsem je odmeval njen spor z britansko revijo GQ leta 2003 po tem, ko so brez njenega dovoljenja retuširali njene fotografije za revijo.

