Igralka razkrila: V Hollywoodu se mnogi bojijo razkriti svojo spolno usmerjenost

"Vem za vsaj štiri igralce, ki skrivajo svojo spolno usmerjenost," je filmska zvezdnica Kate Winslet dejala za Sunday Times, "zelo boleče je, da se bojijo, da bi kdo izvedel za to."

Pojasnila je, da se igralke in igralci predvsem ob začetku kariere pogosto bojijo, da jih bodo diskriminirali, če razkrijejo, da so istospolno usmerjeni.

"Ogromno mladih igralcev, tako neznanih kot znanih imen, se hudo boji, da se bo izvedelo za njihovo spolno usmerjenost in da zaradi tega ne bodo dobili nobene 'heteroseksualne' vloge," je dejala.

Foto: Reuters

45-letna igralka je še zatrdila, da številni agenti svojim igralskim klientom svetujejo, naj ne "razglašajo" svoje usmerjenosti, ker bo to škodilo njihovi karieri. "Resnično bi morali odpraviti zastarele stereotipe o tem, ali lahko homoseksualna oseba igra heteroseksualno," je dejala in dodala, da to stigmo v Hollywoodu nosijo predvsem moški.

"Ne bi verjeli, kako razširjeno je takšno razmišljanje. In ne gre le za vprašanje, ali so geji primerni le za vloge gejev. Nekateri igralci svoje spolne usmerjenosti nočejo razkrivati tudi iz osebnih razlogov. In v resnici to ne bi smelo nikogar brigati," je še izjavila.

Kate Winslet (levo) v filmu Ammonite igra Mary Anning, znano zbiralko fosilov iz 19. stoletja, ki se zaljubi v mlajšo kolegico (to igra Saoirse Ronan). Foto: IMDb

Sama je sicer v enem od svojih najnovejših filmov Ammonite igrala istospolno usmerjeno žensko. "Lahko bi razpravljali o tem, ali sem neupravičeno dobila to vlogo," je dejala, "toda vem, da je niso ponudili nikomur drugemu. S tem, ko sem privolila v sodelovanje v tem filmu, sem dobila priložnost, da v dnevne sobe ljudi pripeljem zgodbo o skupnosti LGBTQ."

