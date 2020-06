"Hinavski Hollywood" je zaprl vrata pred protestniki

Proteste v ZDA, ki so izbruhnili po smrti Georgea Floyda 25. maja, podpirajo mnogi Američani, med njimi tudi večina zvezdnikov, ki pa so se ob približevanju izgredov njihovim prestižnim domovom distancirali in zapečatili svoj varni mehurček.

Pred nekaj dnevi je mesto Beverly Hills sporočilo, da bo tam do nadaljnjega prepovedano zbiranje več kot deset ljudi v večernih urah, saj si želijo s tem "ohraniti mir in spokojnost" svojih (bogatih in slavnih) prebivalcev, saj so protesti ušli izpod nadzora.

Nekateri "protestniki" so situacijo namreč začeli izkoriščati za vandalizem in ropanje prestižnih trgovin in butikov, česar so se v bogati skupnosti Beverly Hillsa ustrašili ter jim zato onemogočili dostop.

Mnogi so proteste izkoristili za ropanje prestižnih butikov. Foto: Getty Images

"Protesti se elitistov sploh še niso dotaknili"

Številni so to potezo označili za hinavsko, saj je do zdaj veliko zvezdnikov javno podprlo proteste in izgrede, nekateri so se jih udeležili tudi sami, saj menijo, da so ti potrebni za dosego sprememb, enakopravnosti in konec rasizma. Vendar očitno le, dokler so pohodi na ulicah dovolj oddaljeni od njihovega varnega mehurčka, ograjenih prestižnih sosesk.

Takoj, ko se je pokazala verjetnost, da bi se protestniki sprehodili tudi v bogati soseski v Beverly Hillsu, so zaprli vrata svoje prestižne skupnosti in se distancirali od dogajanja. "Da bi ohranili mir in spokojnost," je zapisalo mesto Beverly Hills na Twitterju, kjer so še sporočili, da so vsa večerna in nočna zbiranja nad 10 ljudi med 21. uro zvečer in 8. uro zjutraj prepovedana:

To preserve the peace and tranquility of residential neighborhoods, effective tonight and until further notice, no more than 10 people shall gather in an assembly in a public right of way in a residential area between the hours of 9 p.m. - 8 a.m. More: https://t.co/EVjLWqWgE5 — CityofBeverlyHills (@CityofBevHills) June 14, 2020

"Vsi zelo podpirajo proteste, ko se dogajajo v drugih mestih, blizu svojega doma jih pa nočejo," je za Fox razložila kolumnistka New York Posta Miranda Devine, ki je takšne zvezdnike označila za hinavce, ki mislijo, da je vse le del igre in da podporo izkazujejo le zato, da "so videti dobro pred svojimi prijatelji", a vseeno nadaljujejo svoje življenje.

"Naj poskušajo prakticirati enakopravnost, o kateri govorijo, in naj v svoje bogate soseske povabijo vse vrste protestnikov." Dodala je, da se protesti elitistov sploh še niso dotaknili.

Beverly Hills je zaradi strahu pred vandali, roparji in protestniki, ki kalijo javni red in mir, omejil druženje v večernih urah. Foto: Getty Images

Vseeno so nekateri zapustili svoje vile in šli med protestnike

A kljub temu je kar nekaj slavnih imen v teh časih pozabilo na svoj zvezdniški status, se odpravilo na ulice in zlilo s protestniki. Med njimi pevke Ariana Grande, Tinashe, Kali Uchis, Halsey, Camila Cabello, pevec Shawn Mendes, igralci Nick Cannon, Jamie Foxx, Michael B. Jordan, John Cusack ...

Protestnike je iz Švedske podprl tudi glasbenik in nekdanji član legendarne skupine Abba, Bjorn Ulvaeus, ki je obsodil nasprotnike protestov ZDA ter dejal, da bi nam morala "solidarnost, ki jo zdaj vidimo na ulicah po vsem svetu, dati upanje. Gre za podobno stvar kot pri gibanju #MeToo, da je oseba ob tebi enaka kot ti, ne glede na spol ali etničnost."

Preberite več: