Legendarni Šved o protestih v ZDA: To bi nam moralo dati upanje #video

"Svet je poln idiotov," pravi slavni švedski glasbenik in nekdanji član legendarne skupine Abba, Bjorn Ulvaeus, ki je obsodil nasprotnike protestov ZDA, ki se borijo za dokončno odpravo rasizma in enakopravnost.

Bjorn Ulvaeus, znan kot ena četrtina legendarne skupine Abba, zadnje čase večkrat javno izrazi svoje mnenje in komentira dogajanje po svetu. Kot je konec lanskega leta podprl mlado aktivistko Greto Thunberg in jo označil za deklico s supermočmi, je zdaj stopil na stran protestnikov in gibanja Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo, op. p.).

"Svet je poln idiotov in tega ne gre zanikati," je začel video, ki ga je posnel za Reuters. "In najslabši so tisti, ki jim primanjkuje domišljije, da bi se za trenutek postavili v čevlje temnopolte ženske ali moškega, da bi se vsaj malo potrudili razumeti, kako je, da te dan za dnem, leto za letom, desetletje za desetletjem, javno in na skrivaj, na majhne ali velike načine, diskriminirajo."

Bjorn je stopil na stran protestnikov in temnopoltih ljudi, ki se iz dneva v dan borijo proti diskriminaciji. Foto: Reuters

"Protesti Black Lives Matter" so kot gibanje #"MeToo"

Ulvaeus je proteste, ki so nastali zaradi smrti Georgea Floyda, ki je konec maja umrl, ker mu je belopolti policist osem minut in 46 sekund klečal na vratu, primerjal z gibanjem #MeToo, ki se je rodilo jeseni 2017 in opozarja na sistematično spolno nadlegovanje v filmski industriji.

"Solidarnost, ki jo zdaj vidimo na ulicah po vsem svetu, bi nam morala dati upanje. Gre za podobno stvar kot pri gibanju #MeToo, da je oseba ob tebi enaka kot ti, ne glede na spol ali etničnost."

Ob tem je še enkrat obsodil "idiote", ki kritizirajo proteste, ter da so s svojimi "prostaškimi, mračnimi, ogabnimi in nadvse neumnimi vrednotami v manjšini." Pohvalil je še svoje vnuke in to, da odraščajo brez rasizma v sebi. "Mislim, da bodo ostali takšni."

Preberite še: