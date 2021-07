Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka in njena hčerka sta bili na začetku pandemije vsaka na svoji strani luže.

Igralka in njena hčerka sta bili na začetku pandemije vsaka na svoji strani luže. Foto: Guliverimage

Britanska igralka je razkrila, da zaradi pandemije in z njo povezanih omejitev potovanja svoje hčerke ni videla že skoraj dve leti.

Kate Beckinsale ima 22-letno hčerko Lily Mo Sheen, ki jo je dobila v zvezi z igralcem Michaelom Sheenom, s katerim sta bila v razmerju med letoma 1995 in 2003. Med gostovanjem v oddaji Live with Kelly and Ryan je razkrila, da je zaradi pandemije novega koronavirusa ni videla že skoraj dve leti.

Ko je svet uvedel številne omejitve in zaprtje držav, sta ostali vsaka na svoji strani luže (Kate v Veliki Britaniji, Lily pa v New Yorku, kjer študira), kar se kasneje ni olajšalo, saj imajo nekatere države še vedno stroge prepovedi v zvezi s potovanji.

Po rahljanju omejitev je 47-letna igralka odpotovala v Kanado na snemanje, kamor pa Lily ni smela priti. "Da dve leti ne vidiš svojega otroka, se mi zdi nezaslišana stvar," je dejala in dodala, da je v teh časih hvaležna za tehnologijo. "Hvala bogu za FaceTime in te zadeve, ampak obe sva panični, da bova videti res stari druga drugi, ko se bova končno spet videli."

Kate s hčerko leta 2013. Foto: Guliverimage

Zvezdnica je v intervjuju še razkrila, da gre hčerka po stopinjah staršev, saj si želi postati igralka. Ob tem se je pohvalila, da jo bomo lahko kmalu videli v komediji The Unbearable Weight Of Massive Talent, v kateri je zaigrala ob boku Nicolasa Cagea.

Ker ni mogla videti hčerke, je Kate večino pandemije preživela sama, saj se je lani po le nekaj mesecih razšla s 24-letnim glasbenikom Goodyjem Graceom.

Preberite več: