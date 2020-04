Igralka izolacijo preživlja s 26 let mlajšim #video

Čeprav se je že pred nekaj tedni govorilo, da si je 46-letna zvezdnica omislila precej mlajšega fanta, komaj 22-letnega Kanadčana Goodyja Gracea, zdaj ni več nobenega dvoma, da so govorice resnične, poroča Entertainment Tonight. Paparaci so ju namreč ujeli na sprehodu v Kaliforniji, ko sta se držala za roke.

#KateBeckinsale, 46, is dating another much younger man, musician #GoodyGrace, 22--who's nearly 24 years her junior. See them holding hands plus dozens more celebrity couples with big age gaps: https://t.co/JqiyJV9PU6 pic.twitter.com/NvoAQMxSIQ — Wonderwall (@Wonderwall) April 15, 2020

Da se med njima nekaj plete, so začeli tuji mediji namigovati že na začetku tega leta, ko sta bila skupaj s prijatelji ujeta med druženjem. Ker je Kate tudi nenehno všečkala in komentirala Goodyjeve objave na Instagramu, so se govorice o tem, da sta se romantično zapletla, le še bolj krepile.

Kate Beckinsale si zadnja leta izbira mlajše ljubimce. Foto: Getty Images

To pa sicer ni prvič, da si je postavna igralka omislila precej mlajšega fanta. Nekaj mesecev se je videvala s komikom Petom Davidsonom, ki je od nje mlajši 20 let, povezovali so jo tudi s komikom in televizijsko osebnostjo Mattom Rifom, ki je od nje mlajši 22 let.

A pred temi aferami s precej mlajšimi moškimi je bila Kate 12 let poročena z režiserjem Lenom Wisemanom, ki je režiral tudi film Underworld, v katerem je igrala. Od leta 1995 do leta 2003 pa je bila v razmerju z igralcem Michaelom Sheenom, s katerim ima tudi 21-letno hčer Lily.