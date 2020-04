Kar je slavna igralka hotela doseči z goljufijo, je njeni hčerki uspelo legalno

Felicity Huffman ni verjela, da je njena starejša hčerka sposobna zakonito priti na eno od prestižnih univerz, zato je skušala to doseči z goljufijo. A po tem, ko so jo pri tem dobili in je morala v zaporu odsedeti enajst dni, ji je hčerka zdaj dokazala, da zmore sama.

Sophia Macy, hčerka igralke Felicity Huffman in igralca Williama H. Macya, menda ni imela pojma, da je skušala njena mama za njenim hrbtom (nezakonito) urediti vpis na prestižno univerzo.

Felicity je Ricku Singerju, glavnemu organizatorju prevare z elitnimi univerzami, ki je skrbel, da so otroci slavnih in bogatih prišli na prestižne šole, plačala 15 tisoč dolarjev. Za ta denar je Singer za Sophio popravil izide standardnih testov, ki jih opravljajo ameriški srednješolci z ambicijo poznejšega vpisa na univerze.

Ko so razkrili zaroto, je 57-letna igralka priznala vpletenost in zaradi prevare za zapahi preživela enajst dni, njena hčerka pa je dobila priložnost ponovnega pisanja testov.

Felicityjin mož William H. Macy ni bil vpleten v goljufijo, a je ženi ves čas stal ob strani. Foto: Getty Images

Mami dokazala, da je bilo vse zaman

Pred nekaj dnevi je 19-letnica ponosno sporočila, da se ji je uspelo vpisati na priznano univerzo Carnegie Mellon v Pittsburghu, in to brez mamine pomoči.

"Ko me je hčerka pogledala v obraz, me je s solzami v očeh vprašala, zakaj ji nisem verjela, zakaj nisem verjela, da bi ji lahko sami uspelo. Nisem imela odgovora, lahko sem ji rekla samo 'oprosti'," je sodnici povedala Felicity na sojenju lani jeseni, kjer so ji prisodili 14-dnevno zaporno kazen, enoletno pogojno kazen, 250 ur družbenokoristnega dela in denarno kazen v višini 30 tisoč dolarjev.

Na koncu je za zapahi sicer preživela le enajst dni, njeno zaporniško življenje pa je bilo precej udobno, saj ga je preživljala v enem "najudobnejših zaporov v državi".

Medtem pa je podoben uspeh dosegla tudi njena mlajša hči, 18-letna Georgia, ki bo jeseni začela obiskovati univerzo Vassar, še eno od številnih prestižnih ameriških šol.

Felicityjin mož William naj ne bi vedel za ženina dejanja in ni sodeloval pri prevari, a jo je ves čas podpiral in jo na sodišču tudi zagovarjal, češ da je vzgojila dve "neverjetni mladi ženski" ter da je morala zaradi goljufije ponovno zgraditi odnos z njima.

