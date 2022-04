Kam se je Ula Furlan na izlet odpravila za le devet evrov? #video

V tujino z vlakom? Zakaj pa ne. Naša novinarka Tjaša Platovšek se je z Ulo Furlan odpravila raziskovat Zagreb . Na pot sta se odpravili kar z vlakom. Kot se je izkazalo, je lahko takšna oblika potovanja še kako prijazna do uporabnika in tudi njegovega žepa. Iz Ljubljane lahko kar z vlakom skočite do Zagreba, Budimpešte, Dunaja, Gradca, Salzburga in še kam. Ob zgodnjem nakupu vozovnic jih lahko na blagajni Slovenskih železnic dobite mnogo ceneje, nekatera potovanja pa so ob nakupu družinskih vozovnic za otroke celo brezplačna. Preverite v spodnjem videu, kaj je o vožnji z vlakom povedala Ula Furlan.

"Vse potovalne kombinacije se mi zdijo prijetne"

Kot je Ula zaupala Tjaši, sama sebe vidi kot "človeka Mediterana. Neprestano se vračam v francosko in italijansko kulinariko, ki mi je blizu, tako kot prekrasno grško morje." Presenetijo vas lahko otoki, ki morda niso tako zvenečega imena, a imajo vseeno fantastične obale, na njih pa je polno priložnosti za nova odkritja.

Kam si Ula želi z mamo?

Foto: Ana Kovač

V zadnji dveh letih, ki ju je večina preživela doma, je tudi Ula z mamo iskala priložnosti za raziskovanje Ljubljane, njene okolice in Slovenije. "Saj gre samo za še eno soboto v Ljubljani, a pretvarjajva se, da sva na počitnicah," je bil njun moto. Prek naših meja sta nazadnje skupaj obiskali Trst, imata pa veliko željo, da bi se odpravili tudi v New York.

"Na vlaku imaš trenutek zase"

Ula zase pravi, da zelo rada raziskuje, zato uživa v različnih oblikah potovanj, čeprav gre za kratek izlet z vlakom v Trst, kjer lahko skupaj z mamo poklepeta, uživata v kulinaričnih dobrotah, nato pa se že odpravita nazaj domov. "Tudi čisto običajne dneve je treba popestriti z utrinki, ki se lahko zabeležijo v dnevniški zapis, spomin, srce in dušo," je dejala.

Foto: Ana Kovač

Tokrat se je z novinarko Tjašo zapeljala na izlet v Zagreb, kjer ju je sredi aprila presenetil sneg. Pot je minila hitro in prijetno. Potniški vlaki Slovenskih železnic so namreč prostorni in omogočajo, da si tudi med potjo pretegnete noge, se sprehodite do toaletnega prostora ali skozi velika panoramska okna uživate v razgledih na evropsko pokrajino. Vse to omogoča potovanje z vlakom. Ula je s seboj prinesla knjigo in prenosni računalnik. "Ravno to je prednost potovanja z vlakom. Ni ti treba biti pozoren na dogajanje na cesti, pač pa imaš trenutek zase. Odgovoriš lahko na e-sporočila, pogledaš novo serijo in že si v novi državi, pred novimi izkušnjami."

V Zagreb z vlakom za le devet evrov

Marsikdo še nima izkušnje potovanja z vlakom v evropske prestolnice, čeprav je to odlična priložnost tudi za preprostejše raziskovanje mestnih znamenitosti. Ceste v prestolnicah zaradi preobremenjenosti pokajo po šivih. Če se torej na izlet odpeljete z lastnim jeklenim konjičkom, vas čaka velik izziv iskanja časovno najkrajših poti po mestu in še večji izziv pri iskanju prostih parkirišč. Na drugi strani je vožnja z vlakom, ki vas bo pripeljal na železniško postajo v mestu, od koder boste imeli večino glavnih znamenitosti na dosegu roke. Prav tako je bilo tudi na izletu Ule in Tjaše v Zagrebu, odpravili sta se skozi središče mesta, skozi park Zrinjevac, čez Trg bana Jelačića, na Gornji grad, obiskali pa sta tudi sobotno mestno tržnico.

Foto: Ana Kovač

Le korak od železniške postaje v Zagrebu vas k ogledu vabijo še Tehniški muzej Nikole Tesle, Botanični vrt, Muzej iluzij, Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Trga kralja Tomislava, Arheološki muzej, Moderna galerija in še marsikaj drugega. Nepozaben je tudi ogled živalskega vrta ZOO Zagreb.

V Zagreb se lahko z direktnim vlakom iz Ljubljane zapeljete že za samo devet evrov. Za družinska potovanja priporočajo vozovnico po ponudbi City Star, saj se lahko z njo otroci, stari do 15 let in v spremstvu staršev oziroma starih staršev, peljejo brezplačno. Ponudbo lahko preverite na spletni strani Slovenskih železnic pod zavihkom tujina.

Zagreb Foto: Ana Kovač

Poceni potovanja v evropske prestolnice

Čeprav so izbrane destinacije za mestno raziskovanje ali poležavanje ob morju blizu, niso zato nič manj čarobne. "Takoj ko spremeniš okolje in greš čez mejo, te prevzame nova energija," je svoj nasmeh na obrazu ob obisku Zagreba pojasnila Ula. Slovenske železnice vas lahko zapeljejo tudi na druge evropske destinacije po prav tako odličnih cenah.

Foto: Ana Kovač

Potovanje z vlakom je v primerjavi z avtomobilom do okolja in vaše denarnice prijaznejša izbira. Izognete se tudi plačilom vinjet, cestnin, predorov, parkirnin in drugih stroškov, povezanih z vožnjo v tujino z osebnim vozilom. Če pa se za potovanje odločite dovolj zgodaj in tako vozovnice kupite vnaprej, bo znesek, ki ga boste odšteli zanje, presenetljivo nizek. Na primer iz Ljubljane v Budimpešto lahko potujete z vlakom za le 15 evrov, medtem ko bi vas vožnja v eno smer, če upoštevamo le strošek bencina po trenutnih cenah goriva, stala skoraj 50 evrov.

V Salzburg vas bo vlak zapeljal za nekaj manj kot 20 evrov, na Dunaj za dobrih 20 evrov, izplača pa se vam tudi pot do Züricha, ki vas bo z vlakom stala manj kot 30 evrov. Za primerjavo, samo za gorivo bi na razdalji Ljubljana-Zürich, ki znaša 718 kilometrov, porabili več kot 70 evrov. Da ne omenjamo koncentracije, ki je potrebna za skoraj osemurno pot, dela na cesti in drugih nevšečnosti v prometu, medtem ko lahko na vlaku uživate, se sprostite in posvetite meditativnim aktivnostim po svojem okusu.

Salzburg Foto: Shutterstock

Ideja za pustolovski pobeg čez mejo

Prihajajo toplejši dnevi, ki kar vabijo na izlete. Kaj izbrati, da bo izlet doživet in nepozaben? Preizkusite vožnjo z vlakom, pa naj bo v dvoje ali v varnem objemu družine, saj bodo na vlaku uživali tudi najmlajši. Čas na poti lahko izkoristite za igro in druge prostočasne aktivnosti. Ni vam treba mirno sedeti kot na avtomobilskem sedežu, lahko se prosto sprehodite. Tak izlet bo zagotovo nepozaben.

Izvrstna ideja je obisk Gradca in Dunaja, kamor se lahko zapeljete dnevno z več vlaki. Ena od možnosti je tudi potovanje z vlakom Emona, ki ima v svoji sestavi restavracijski vagon (vlak ima v voznem redu oznako EC 150 ali EC 151). Takšna pot mine neverjetno zabavno in hitro, še posebej ob okusni hrani in pijači. Drugo največje avstrijsko mesto Gradec je popolna destinacija za vse, ki bi si radi privoščili potep in kavo s smetano.

Dunaj Foto: Getty Images

Potovanje lahko nadaljujete do čarobnega Dunaja, kjer na vas čakajo številne znamenitosti, vsekakor pa velja omeniti palačo ob Ringu, opero, poletno rezidenco Hofburg, dvorec Schönbrunn in cesarsko grobnico, v kateri je 138 sarkofagov Habsburžanov. Če boste dovolj zgodnji z nakupom vozovnice, boste za vozovnico od Ljubljane do Gradca odšteli 17,90 evra za odrasle, do Dunaja pa 24,90 evra.