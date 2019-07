Kako pozirati na jahti, zvezdniška edicija #foto

Poletne destinacije trenutno niso polne le navadnih smrtnikov, ampak tudi svetovno znanih zvezdnikov, ki svoje počitnice radi pokažejo sledilcem na družbenih omrežjih.

Tako smo lahko videli, da letos denimo na Jadranu uživata Sylvester Stallone z ženo Jennifer Flavin in hčerkami Sistine Rose, Sophio Rose in Scarlet Rose, ter Bon Jovi z ženo Dorotheo ter sinovoma Romeom in Jacobom, pri naših sosedih pa so se potepali še Tom Jones, David Hasselhoff in Jessica Alba.

A to še zdaleč niso edini zvezdniki, ki poletne mesece izkoristijo za uživanje ob soncu in morju. Številni slavni se na oddih redno podajo z jahto, s katere pridno delijo poletne utrinke - še posebej predstavnice nežnejšega spola, ki vsako leto kar tekmujejo v tem, kako najboljše in najbolj seksi pozirati na jahti.

Tako se zvezdnice nastavijo objektivu, ko počitnikujejo na jahti:

Pevka Rita Ora

Manekenka Chrissy Teigen

Hčerka Sylvestra Stallona, Sistine

Manekenka Emily Ratajkowski

Resničnostna zvezdnica Kylie Jenner

Manekenka Kaia Gerber

Manekenka Hailey Bieber

Manekenka Kendall Jenner

