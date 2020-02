Jo prepoznate? Po Oskarjih se je govorilo tudi o njej.

Že junija lani smo poročali, da je britanska pevka Adele po ločitvi močno shujšala in odtlej vsakič, ko se pojavi v javnosti, preseneti s svojim videzom.

Za njo so se glave obračale na zabavi po Oskarjih, za katero je oblekla svetlikajočo se obleko z leopardjim potiskom, ki je zaobjela njeno shujšano postavo in poudarila ožji pas.

"Bila je videti kot ona, a vseeno drugačna. Lepa, a skoraj neprepoznavna," je vir razkril reviji People, drugi pa je dodal, da je "videti neverjetno in da je zelo visoka". Pri reviji so še izvedeli, da je bila 31-letna zvezdnica žurersko razpoložena, da se je sezula in plesala.

Pogovarjali sta se o copatah

Med povabljenci je bila tudi poljska TV-voditeljica Kinga Rusin, ki se je fotografirala z Adele ter njuno skupno sliko objavila na Instagramu, pri čemer je razkrila, da se je s pevko zapletla v pogovor o - copatah.

"Vsi gostje so pri vhodu dobili copate. Pogovarjali sva se o mojih visokih petah, a me je spodbudila, naj obujem copate, tako kot ona."

Pevkino vse pogostejše pojavljanje na tovrstnih zabavah naj bi bilo nekakšen namig, da se pripravlja na promocijo nove glasbe. Že septembra je vir za People izdal, da je Adele absolutno pripravljena ponovno stopiti pod žaromete.

"Vsekakor je na to pripravljena tako psihično kot fizično, in kot kaže, se bo vse zgodilo konec leta," jim je izdal vir blizu pevke in še dodal, da je za njo sicer težko leto, a da je ustvarjanje glasbe zanjo kot terapija in da je zdaj končno pripravljena nove pesmi deliti z oboževalci.

Shujšala naj bi s pomočjo pilatesa

Adele je kilograme začela intenzivno izgubljati po ločitvi od Simona Koneckega, s katerim sta se razšla po več kot sedmih letih razmerja, v zvezi pa se jima je rodil sin Angelo, ki je zdaj star sedem let.

Kako ji je uspelo izgubiti odvečne kilograme, 31-letna zvezdnica še ni razkrila, so pa tuji mediji poročali, da naj bi ji to uspelo s pomočjo pilatesa ter sirtuinske diete. Ta narekuje uživanje živil, ki aktivirajo sirtuine, vrsto beljakovin v telesu.

Več o domnevni Adelini dieti: