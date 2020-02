Oskarji: največ nominacij ima Joker, bo odnesel tudi največ kipcev? #video

V Los Angelesu se ob 2. uri po našem času začenja 92. podelitev oskarjev. Na njej za glavne favorite veljajo Joker z največ, 11 nominacijami, ter Irec, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu in 1917, ki imajo po deset nominacij.

Tako kot lani bo podelitev oskarjev tudi letos brez voditelja. Za predah med podeljevanjem kipcem bodo, kot je običajno, poskrbeli z živimi izvedbami filmskih skladb, ki se potegujejo za oskarja, letos pa napovedujejo še dva "posebna nastopa": to bosta pevka in igralka Janelle Monae in pop senzacija Billie Eilish.

Datum letošnjih Oskarjev je najzgodnejši do zdaj. Prva podelitev (leta 1929) je bila sredi maja, pozneje so jo prirejali konec marca ali v začetku aprila, leta 2004 pa so jo prestavili na konec februarja oziroma začetek marca, s čimer so med drugim želeli omiliti intenzivno lobiranje in promocijo nominirancev.

Letošnji zgodnji termin Oskarjev je po poročanju Los Angeles Timesa članom Akademije povzročil precej preglavic, saj je bil rok za ogled nominirancev precej kratek. Nekateri filmski ustvarjalci so opozorili, da bi to lahko pomenilo oviro za manjše, neodvisne filme, pa tudi za tiste z najpoznejšimi premierami - denimo 1917.

Akademija je sicer že naznanila, da bo podelitev prihodnje leto znova konec februarja.

