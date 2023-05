Je slavna pevka spet zaljubljena? Novico o zvezi potrdila na zanimiv način.

Swiftova trenutno potuje po Ameriki v sklopu svoje turneje Eras Tour, katere del je tudi slovenski plesalec Jan Ravnik.

V zvezi sta bila že pred leti

Kot je vir blizu novega para povedal za ET, naj bi pevca skupaj preživela precej časa: "Taylor in Matty sta si všeč. Taylor je zatreskana v Mattyja in uživata v družbi drug drugega. Matty prav tako misli, da je Taylor izjemna in zelo nadarjena. V zvezi sta bila že pred leti."

Da sta se začela ponovno družiti, naj bi bil "kriv" njun skupni prijatelj in pevkin producent Jack Antonoff.

Le nekaj dni po razhodu z britanskim igralcem Joejem Alwynom so pevko opazili na večerji v New Yorku s prijateljem Antonoffom in njegovo zaročenko Margaret Qualley, kar je bil najverjetneje razlog, da sta se s pevcem skupine 1975 začela znova družiti.

Spoznala sta se sicer pred desetimi leti, ko so ju tudi romantično povezovali, a je Healy takrat zanikal, da bi bilo med njima karkoli romantičnega.

Healy je kot gost presenečenja nastopil na enem od pevkinih koncertov. Foto: Guliverimage

Kot kitarist je nastopil na enem od njenih koncertov

Pred kratkim so ju skupaj opazili v Nashvillu, kjer sta se pred javnostjo skrivala na zadnjih sedežih enega od avtomobilov. Na enem od njenih koncertov so ga opazili tudi v družbi dveh njenih najboljših prijateljic, manekenk Gidi Hadid in Lily Aldrige.

Kot gost presenečenja je nastopil tudi na pevkinem koncertu.

MATTY HEALY IS PLAYING AT THE ERAS TOUR! Amid rumors that he’s dating Taylor Swift, The 1975’s lead singer joined @phoebebridgers on stage dressed as a skeleton on night two of the #ErasTourNashville pic.twitter.com/DLU46l9Fpt — HOT 106.7 (@hot1067) May 7, 2023

Da sta Swiftova in Healy v zvezi, sta potrdila na izjemno zanimiv način. Oba sta med svojim koncertom namreč dejala: "Tale je zate. Veš, kdo si. Ljubim te."

