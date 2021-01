Je med Kanyejem in Kim počilo, ker je imel afero z moškim?

Potem ko je svet zaobšla novica, da je zakon resničnostne zvezdnice Kim Kardashian in raperja Kanyeja Westa dokončno razpadel in da se ločujeta, so se pojavile govorice, da naj bi se Kanye zatekel v posteljo moškega. Pa ne kar kateregakoli – afero naj bi imel z lepotnim vplivnežem Jeffreejem Starjem.

Namigovanja o aferi so prišla na uho tudi Jeffreeju Staru. Ta se je odločil o zadevi spregovoriti kar v dolgem videoposnetku, ki ga je objavil na svojem kanalu na YouTubu. V njem je 35-letni spletni zvezdnik zanikal kakršnokoli povezavo s slavnim raperjem in povedal, da je naravnost šokiran ob neresnicah, ki so se pojavile v javnosti. "Sem samski. In ne spim z nikomer," odziv Stara povzema portal Daily Mail. "To je tako čudno. To je tako neumno. Samo to bom rekel … Rad imam visoke moške."

Nadalje je lepotni vplivnež še pojasnil, da se s Kanyejem Westom sploh nikoli ni družil in da so namigovanja, da sta se zapletla, naravnost smešna. Da je vse skupaj izmišljeno, so sicer potrdili tudi viri, ki so blizu 43-letnemu raperju.

Govorice o nenavadni aferi je sicer na spletni platformi TikTok sprožila ena od zvezd TikToka Ava Louise, ki je izjavila: "Kanye se je zapletel z zelo znanim lepotnim gurujem, veliko ljudi z naše scene ve za to že nekaj časa." Dodala je, da konkretnih dokazov, s katerimi bi podkrepila svoje trditve, nima, ter namignila, da je prav ta afera eden od pomembnih razlogov za to, da se Kim Kardashian in Kanye West ločujeta.

Preberite tudi: