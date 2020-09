Še vedno ne ve, kaj bo naredila

Potem ko jo je Kanye West pred nekaj tedni grdo ponižal na Twitterju in v javnem govoru razkril občutljive stvari iz njunega zasebnega življenja, je Kim Kardshian nihala iz ene skrajnosti v drugo. Najprej se je hotela ločiti, potem pa se je s Kanyejem in vsemi štirimi otroki odpravila na počitnice, da bi uredila zadeve.

Kim menda z moževimi nihanji razpoloženja in maničnimi epizodami vse težje shaja. Foto: Getty Images Ko se je prah okrog drame polegel in je že kazalo, da je zakon rešen, se je Kanye znova razpisal na Twitterju. Kontroverzni raper se je v novem izpadu na omenjenem družbenem omrežju lotil glasbene industrije, predvsem založb, ki po njegovih besedah zasužnjujejo glasbenike.

Kim menda med tem znova izgublja potrpljenje z njim, poroča portal Us Weekly. Samo pisanje po Twitterju zvezdnice naj ne bi toliko prizadelo, bolj jo moti, kako se stvari spreminjajo v zasebnosti. "Za tvite ji ni mar, a zaradi nihanja razpoloženja in maničnih epizod Kim vedno težje shaja s Kanyejem," je povedal vir, ki je blizu paru.

"Kim tehta o možnostih glede svoje prihodnosti s Kanyejem. Trenutno je močno pod stresom, saj je razpeta med študijem prava, skrbjo za otroke in pomočjo Kanyeju," je dodal anonimnež. Kim se je namreč pred kratkim prvič javno dotaknila moževe biopolarne motnje in priznala, da je bolezen težka za vso družino. Ker ve, da je razlog za nenavadno vedenje in izpade bolezen, še vedno poskuša Kanyeju pomagati po najboljših močeh. A ločitve menda ni povsem odpisala, čeprav še vedno upa, da se bo vse skupaj umirilo. "Še vedno obstaja možnost ločitve, če bi pač prišlo do tega."

