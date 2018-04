Jan Plestenjak razkril, ob kom mu zažarijo oči #video

Znane Slovence smo na podelitvi nagrad žarometi vprašali, ob kom jim zažarijo oči, in medtem ko je večina pri tem vprašanju pomislila na ljubezen in ljubljene osebe, je priljubljeni pevec Jan Plestenjak z odgovorom najbolj presenetil.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: Tjaša Platovšek

"Oči mi zažarijo ob uspehu nekoga. Ko vidim, da so ljudje prijazni, da se imajo radi," je na vprašanje, ob čem mu zažarijo oči, odgovoril igralec in žirant šova na Planet TV Nova zvezda Slovenije Uroš Smolej.

Jan Kovačič, trener šova The Biggest Loser Slovenija in njegova izbranka, trenerka Nives Orešnik, sta zaljubljeno dejala, da drug ob drugem, Natalija Verboten, prav tako žirantka Nove zvezde Slovenije, pa pravi, da za njen ogenj v očeh poskrbijo njeni fantje, sinova Max in Oskar ter mož Dejan. "Njim pa hitro sledi glasba," je dodala.

Jan Plestenjak pa misli na oljko

In medtem ko je na svoje otroke pomislila tudi Nataša Gorenc, trenerka šova The Biggest Loser Slovenija, je pevec Jan Plestenjak poskrbel za malce nepričakovan odgovor:

Ko vidim svojo 300 let staro oljko v Strunjanu, ki sem jo lani posadil in se je prijela, takrat sem zelo zadovoljen.

Na to vprašanje so nam odgovarjali tudi Salome, Sabina Remar, Trkaj, Andrej Težak - Tešky in Magnifico, ki je dejal: "Kadar je žena zadovoljna. Takrat celotno vesolje štima."

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko gledate od torka do petka ob 21.05, šov Nova zvezda Slovenije pa ob sobotah ob 21. uri na Planet TV.