Igralka priznala: Dvakrat sem splavila, ker sem tako hotela #video

V Združenih državah Amerike še vedno veliko prahu dvigujejo zakoni, sprejeti v nekaterih zveznih državah, ki ženskam drastično omejujejo pravico do splava. O tem, da bi morala biti to svobodna odločitev vsake posameznice, je v zadnjem podcastu spregovorila tudi igralka Alyssa Milano, ki je priznala, da je pred 25 leti tudi sama splavila, ker je tako hotela. In to kar dvakrat v istem letu.

Nenačrtovani nosečnosti sta se zgodili v razmiku nekaj mesecev, čeprav je igralka redno jemala kontracepcijske tablete. Da je kar dvakrat padla v tisti odstotek možnosti, da kljub kontracepciji zanosiš, je še sama težko verjela, a se je zgodilo in na materinstvo takrat preprosto ni bila pripravljena, je razkrila.

"Leta 1993 sem dvakrat splavila. Zgodilo se je, ko sem bila zaljubljena do ušes. Šlo je za tisto ljubezen, ki te popolnoma prevzame. Za način, na katerega se zaljubiš, ko si mlad. Tak, ki napolni vsako poro tvojega življenja. To je bilo srečno in zares izpopolnjujoče obdobje v mojem življenju," je povedala. Takrat pa jo je presenetil pozitiven test nosečnosti in niti približno ni bila pripravljena na to, da bi bila mama.

"Bila sem obupana. Sem katoličanka, vzgojena sem bila v katoliški veri in nenadoma sem se znašla v konfliktu s svojo vero. A takrat sem tudi spoznala, da prav ta vera daje moškim moč, da se odločajo, kaj se sme in kaj ne," je razkrila Alyssa.

"Takrat sem imela še vse pred sabo – kariero, prihodnost, potencial. Poleg tega sem se občasno spopadala s hudo tesnobo, tako da sem vedela, da nisem pripravljena biti mama. In tako sem se odločila za splav. Odločila. Bila je moja odločitev. In vsekakor je bila takrat to prava odločitev zame. Splav ni bil nekaj, kar bi hotela, a je bil nekaj, kar sem takrat potrebovala." Sploh ko je izvedela, da bi otrok zaradi zdravil proti aknam, ki jih je takrat redno jemala, lahko imel resne okvare.

Foto: Getty Images

A le nekaj mesecev kasneje se je znova znašla pred enako odločitvijo, ko jo je še enkrat, tudi tokrat kljub jemanju kontracepcije, presenetila še druga nenačrtovana nosečnost. "Torej naredila sem vse, kar sem lahko, da ne bi zanosila, saj sem jemala kontracepcijo. Pa se je kljub temu zgodilo še enkrat. In tako sem še enkrat sprejela pravo odločitev, da sem prekinila nosečnost."

Igralka je še poudarila, da bi bilo, če bi takrat ravnala kakorkoli drugače, danes njeno življenje povsem drugačno. Verjetno nikoli ne bi spoznala svojega zdajšnjega moža, s katerim imata dva otroka – sedemletnega sina Mila in štiriletno hčerko Elizabello. Verjetno tudi ne bi imela uspešne igralske kariere, saj bi se takrat, pred 25 leti, posvečala otrokoma, ne igralskemu poklicu.

"In ne bi imela svobode biti to, kar sem. In za to se dandanes borim – za svobodo. Za svobodo pred zatiranjem. Za svobodo žensk, da so tudi v seksualnem smislu enakovredne moškim. Za svobodo žensk, da svoje življenje živijo tako, kot ga želijo, ne pa življenje, ki bi jim ga narekovala nenačrtovana nosečnost, ki se v nekem trenutku v življenju ne bi smela zgoditi," je dodala.

Igralka se je teme dotaknila nekaj mesecev za tem, ko so nekatere ameriške zvezne države začele sprejemati zakone, s katerimi ženskam drastično omejujejo pravico do splava. Zvezdnica je namreč mnenja, da bi morala biti odločitev o tem, kaj bo ženska počela s svojim telesom in kako bo živela svoje življenje, izključno njena.

"Razlogi žensk, ki se odločijo za splav, so resnični. Ti razlogi so naši in se ne tičejo kogarkoli drugega. In to trdimo zato, ker je naš glas še edino, kar je moško naravnana vlada za zdaj pustila ženskam, zato svojega glasu, svojega mnenja ne bom nikoli utišala," je sklenila osebno izpoved.