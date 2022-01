Igralka ponosno razkazuje svoje oprsje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek je 55-letna igralka Salma Hayek delila fotografijo, na kateri sedi za mizo, na sebi ima enodelne kopalke z leopardjim vzorcem modne znamke Melisse Odabash in črna mačja sončna očala znamke Saint Laurent. Slavna igralka sedi v počitniškem raju, s pogledom na bazen in tropski ocean v ozadju. Kot smo pri njej že navajeni, je pokazala bujno oprsje. Poleg fotografije je zapisala: "Prva kava na prvi ponedeljek v novem letu."

Igralka ima 14-letno hčer Valentino z možem, francoskim milijarderjem Françoisom-Henrijem Pinaultom. Foto: Reuters

Zvezdnica, ki je trenutno na počitnicah, je na posnetkih videti samozavestna, odkrito je spregovorila tudi o tem, kako se je njeno telo spremenilo med menopavzo.

Med nastopom v oddaji Red Table Talk je igralki Jadi Pinkett Smith razkrila: "Prsi zelo rastejo. Pri nekaterih ženskah postanejo manjše, a sama sem ena izmed tistih žensk, ki so jim prsi zrasle."

Salma priznava, da je v letih, ko je bila v središču pozornosti, veliko ljudi ugibalo, ali si je povečala prsi, vendar so bile spremembe v velikosti in obliki njenih prsi naraven odziv njenega telesa na nosečnost in zdaj na menopavzo.

"Veliko ljudi je govorilo, da sem si povečala prsi. Ne zamerim jim. Moje prsi so bile manjše. Takšni so bili tudi preostali deli mojega telesa. A prsi so rasle. Zelo. Moj hrbet je res trpel zaradi tega. O tem govori malo ljudi."

Zvezdnica je med menopavzo doživljala tudi nihanje razpoloženja in vročinske napade, vendar se je naučila, kako se prilagoditi.

Foto: Reuters Pojasnila je: "Šla sem skozi ta obdobja, še vedno sem v menopavzi. S tem sem se morala sprijazniti, globoko vdihniti in si reči, da bo vse to minilo."

Še več, Salma je vztrajala, da staranje zanjo ni težava, saj ve, da lahko ona in vse ženske dosežejo svoje želje v kateremkoli obdobju življenja.

