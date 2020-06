Igralka nad filmskega pretepača: Predebel, nesposoben in neprijazen do žensk

Igralka Charlize Theron je bila pred nekaj dnevi gostja v oddaji znanega radijskega voditelja Howarda Sterna. Svetlolasa Južnoafričanka je v intervjuju spregovorila o novem filmu The Old Guard, v katerem bo pokazala svoje znanje borilnih veščin, ob tem pa se je obregnila ob Stevena Seagala, enega najbolj znanih filmskih pretepačev.

Kot je povedala, se je na vlogo pripravljala tudi z brskanjem po spletu, kjer je gledala različne posnetke mojstrov borilnih veščin. "In potem sem vedno znova naletela na kakšen video, v katerem se Seagal 'pretepa', čeprav se v resnici ne, ker nasprotnike le potiska okoli," je izjavila, "predebel je in se ne more boriti. Le poglejte ga, to je smešno."

Povedala je tudi, da čez Seagala udriha brez zadržkov, ker ta velja za neprijetnega človeka, še posebej neprijazen naj bi bil do žensk. V preteklih letih ga je namreč več žensk, predvsem igralk in statistk v njegovih filmih, obtožilo neprimernega vedenja, ki je segalo vse od spolnega nadlegovanja do spolnih napadov.

