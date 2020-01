Igralka razkrila bizarno prigodo z zmenka #video

Z oskarjem in zlatim globusom nagrajena igralka Charlize Theron je med gostovanjem v zabavni oddaji Jimmy Kimmel Live razkrila, kateri je bil najbolj grozen zmenek, kar jih je kdaj doživela, in kaj je bil razlog za to.





Štiriinštiridesetletna zvezdnica je velika oboževalka ljubezenskega resničnostnega šova The Bachelor, kar je dalo voditelju pogovornega šova Jimmyju Kimmlu odlično iztočnico za pogovor, ki so ga pospremile salve smeha občinstva. Pa tudi igralka se je ob pripovedovanju nasmejala do solz.

Charlize Theron reveals her worst date ever tonight and it’s so good! 🤣👑💘👃 @CharlizeAfrica #BombshellMovie pic.twitter.com/wWP6QA4BjO — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) January 16, 2020

Voditelj je Charlize Theron spodbudil, naj mu zaupa, kakšen je bil najslabši zmenek, na katerem je bila kadarkoli v življenju. "Zgodilo se je enkrat v mojih 20. letih z res zelo zelo čednim moškim. Res mi je bil všeč. Pobral me je doma in odpeljal na večerjo, ki je bila krasna. Mislila sem si, to gre zares dobro. Potem me je odpeljal nazaj domov in dala sem mu vedeti, da me lahko poljubi," je začela zabavno pripoved. "Res sva se začela poljubljati, ko se nenadoma odmakne in mi reče: Poljubljaj se z mojim nosom."

Foto: Getty Images

Nato je igralka planila v tako silen smeh, da so ji tekle solze. Uspelo ji je še razkriti, da se moški ni šalil, čeprav je sprva mislila, da se. "Začela sem se hihitati in ker nisem hotela uničiti trenutka, ker sva se imela res lepo, sem mu na nos dala rahel poljubček. On pa mi je odvrnil: Ne, zares se poljubljaj z njim."

Charlize Theron, ki je mama dvema posvojenima otrokoma, je sicer že lep čas samska. Pred časom je v enem od intervjujev povedala, da je to, da je brez partnerja, ne moti, in da si nikoli ni želela poroke oziroma zakona.