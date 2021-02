Igralka Igre prestolov o Mansonu: ''Je pošast, ki me je skoraj uničila''

Tudi Esmé Bianco je bila žrtev kontroverznega pevca. Foto: Guliverimage/AP

38-letna Esmé Bianco je v priljubljeni seriji Igra prestolov igrala prostitutko Ros, ki so jo moški pogosto zlorabljali in bili med spolnimi akti fizično nasilni do nje, da so dosegli zadovoljitev. V tretji sezoni njen lik tudi umre nadvse nasilne smrti.

A ob snemanju in kasneje ob gledanju teh prizorov ni nihče slutil, kako blizu njenemu resničnemu ljubezenskemu razmerju je bil ta scenarij. Takrat je bila ravno v zvezi s kontroverznim Marilynom Mansonom, v katerega se je zagledala že kot najstnica, a se je kasneje spremenil v ''pošast, ki je skoraj uničila mene in toliko drugih žensk", je razkrila v dolgi izpovedi za New York Magazine.

Snemanje spota, ki je bilo temačno in nasilno

Esmé je kot najstnica naravnost oboževala Marilyna Mansona. Bil je njej idol, sobo je imela polepljeno z njegovimi posterji in njegova glasba ji je pomagala preživeti težke čase, potem ko je eden od njenih prijateljev naredil samomor. Ko ga je tako imela leta kasneje priložnost spoznati prek njegove takratne zaročenke Dite Von Teese, je bila v devetih nebesih, se spominja.

Ko sta se Dita in Marilyn leta 2007 ločila, je pevec s 26-letno Esmé ostal v stiku. Še več, izrazil je željo, da bi nastopila v njegovem videospotu. Zato je iz Londona, kjer je živela s takratnim možem, odpotovala v Los Angeles, na dom razvpitega pevca, saj ji je rekel, da bo to doma posnet videospot, s katerim želi dajati vtis tako imenovanega domačega amaterskega posnetka. A bivanje tam je bilo vse prej kot prijetno.

Pevec ji je namreč razložil, da mora igrati njegovo ugrabljeno žrtev. "Morala se boš pretvarjati, da ti je všeč to, da sem grob s teboj, oprosti," ji je rekel, čemur pa so sledili trije dnevi dejanskega mučenja. Zvezdnica je morala namreč biti ves čas v spodnjem perilu, komaj kaj je jedla in spala, s plastičnimi vezicami jo je zvezal, jo bičal in na njej uporabil še električni spolni pripomoček, tako imenovani Violet Wand, je razkrila zvezdnica.

Marilyn Manson je zaradi grozljivih pričevanj žensk ostal brez založbe, menedžerja in agenta. Foto: Guliverimage/AP

Trpinčenje, ki ga ni znala zaustaviti

Ko se je po snemanju vrnila v London, o izkušnji ni hotela z nikomer govoriti. Videoposnetka pevec ni nikoli objavil, a je Esmé še naprej pošiljal sporočila, s katerimi je manipuliral in ji pihal na dušo. Ko je njen zakon dokončno razpadel, je z Mansonom začela zvezo na daljavo.

Ko sta se občasno sestala, jo je med seksom brez dovoljenja grizel in ji poleg ugrizov povzročal še druge rane, ob tem pa jo prepričeval, da ga to vzburja in se mu to zdi perverzno. Še vedno zaljubljena v svojega najstniškega idola je samo sebe prepričevala, da je to normalno, da gre sadistično razmerje, ki ga imajo mnogi pari.

Leta 2011 se je tako igralka celo preselila iz Londona k njemu v Los Angeles. Kjer se je nekaj mesecev, dokler ni zbrala poguma in ga zapustila, razmerje odvijalo v še bolj nezdravo smer. Nadzoroval je vse vidike njenega življenja. Govoril ji je, kako naj se oblači, kdaj lahko spi, odide od doma ... Starše in prijatelje je klicala na skrivaj, iz omare.

"Iskala sem izgovore zanj. Prešla sem v neko stanje preživetja, kjer so možgani bili že naučeni, da se naredim majhno in ubogljivo," je povedala. In dodala, da je razvila neke vrste stockholmski sindrom, kjer je žrtev slepo zaljubljena v svojega ugrabitelja oziroma v osebo, ki jo zlorablja.

Točka preloma je bil neki večer v maju, ko je uporabil nož. V trup ji je zarezal rane. "Spomnim sem, da sem samo ležala tam, niti upirala se nisem. To je bila tista zadnja kaplja čez rob, ko sem izgubila vsak občutek upanja in varnosti." Za tem je, medtem ko je zvezdnik trdno spal, pobegnila v hotel in kmalu za tem dokončno prekinila njuno razmerje."