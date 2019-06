Igralec skočil v zakon s Schwarzeneggerjevo hčerko #video

39-letni Chris Pratt se je komaj dve leti po ločitvi od igralke Anne Faris znova sprehodil do oltarja. Tokrat je omožil hčer nekdanjega kalifornijskega guvernerja in igralca Arnolda Schwarzeneggerja, s katero se je začel videvati lansko poletje.

Chris Pratt, ki zdaj navdušuje v filmu Maščevalci: Zaključek (v originalu Avengers: Endgame), s snubitvijo ni dolgo čakal. S Katherine, ki je od njega mlajša deset let, sta namreč po poročanjih virov, ki so jima blizu, začela zvezo šele lansko poletje. Ta konec tedna pa sta si na romantičnem obredu v kalifornijskem Montecitu obljubila večno zvestobo, poročajo tuji mediji.

Poročno slavje preprosto, a nadvse romantično

Poročno slavje je potekalo v krogu družine in najožjih prijateljev, vse skupaj pa je bilo zelo preprosto in romantično, je za portal People razkril neimenovan vir: "Lokacija poroke je čudovita. Veliko cvetja in zelenja. Zelo romantična poroka." Tudi pri glasbi in hrani ženin in nevesta nista komplicirala. Izbrala sta lahkotno, lokalno pridelano hrano.

"Na meniju je veliko sveže zelenjave. Nista namreč hotela težke hrane, temveč sta se odločila za lahek poletni meni," še poročajo viri in razkrivajo, da so se svatje vrteli v ritmih zdaj najbolj priljubljenih zvezd, kot so Miley Cyrus, Bruno Mars in mnogi drugi.

Igralec je bil osem let poročen z igralko Anno Faris. Skupaj imata tudi šestletnega sina Jacka. Foto: Getty Images

Igralec znova pred oltar le dve leti po ločitvi

Na poroki seveda ni manjkal Chrisov šestletni sin Jack, ki ga ima iz osemletnega zakona z igralko Anno Faris. Chris in Anna sta oboževalce z vestjo, da se dokončno razhajata, razžalostila julija 2017.

Le leto pozneje so se že pojavile govorice, da je Chris znova zaljubljen do ušes in da nova zveza precej hitro napreduje. S Katherine sta se prvič skupaj v javnosti pojavila na premieri njegovega najnovejšega filma Maščevalci: Zaključek meseca aprila, zdaj – le dva meseca pozneje – pa sta že skočila v zakonski jarem.

