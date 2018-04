Igralec se s svojim likom ne želi primerjati

Dario Nožić Serini, ki v priljubljeni seriji Gorske sanje igra glavno moško vlogo – mladega Roka Starmana –, ima poleg igranja še veliko drugih zanimanj. Eno tistih, ki je gotovo enakovredno igranju, je glasba, sicer pa v prostem času rad potuje, slika in bere. In čeprav v vlogi Roka uživa, se zasebno z njim ne želi primerjati.

Dario Nožić Serini trenutno deluje v glasbeni skupini Matter, za katero pravi, da je veliko več kot le bend. Skupina v zdajšnji zasedbi deluje približno tri leta, jeseni bodo fantje izdali nov, že tretji album. "Matter ne predstavlja le glasbe, je sklop različnih umetnosti in je prej način ali metoda, kako ustvariti neko podobo, kot sam bend. In čeprav v zdajšnji obliki delujemo šele tri leta, smo zvok in estetiko zasedbe razvijali že mnogo prej," v svojem umetniškem stilu pojasni mladi igralec.

Dario je del glasbene zasedbe Matter, ki bo jeseni izdala že tretji album. Foto: Peter Pernunovič



Z glasbo se je Dario začel ukvarjati že v srednji šoli, a se je ni lotil tako, kot bi se je morda večina drugih najstnikov. V roke ni vzel kitare ali mikrofona, da bi ugajal dekletom, njegovi glasbeni začetki so bili producentski. "Takrat sem se lotil produciranja elektronske glasbe s poudarkom na zvočnem zidanju in estetiki, ki je bolj mejila na eksperiment in raziskovanje kot na klasični panteon popularne glasbe," pojasni.

Rad bere, slika in potuje

Snemanja serije Gorske sanje in glasbo za zdaj brez težav usklajuje, pogosto pa zmanjka časa za druge stvari, ki jih ima rad. Kadar mu obveznosti dopuščajo, v roke rad vzame kakšno dobro knjigo, še raje pa slika in potuje s svojim dekletom.

Portret, ki je nastal pod spretnimi prsti Daria. Foto: osebni arhiv Na vprašanje, kako se je v Gorskih sanjah znašel v liku Roka Starmana, ki se zaljubi v lepo Matejo, v smehu odgovori: "Mladi gospodič Rok Starman me kar uboga in nimava težav." Spomnimo: Rok se v nadaljevanki v vas vrne s študija za vojaškega pilota, a njegov vplivni dedek Maksimilijan ima zanj drugačne načrte. Roka želi ob sebi, da mu preda posle. Rad ima adrenalin in občutek, da je živ. Nikoli ni želel biti ujet v pisarni. Je odločen, inteligenten in zna z ljudmi. Čeprav je po dedku zelo odločen in predan, pa je po mami podedoval poštenost in empatijo. Rad igra kitaro.

Dario s soigralko Vesno Ponorac

Primerjav s svojim likom ne želi delati

Čeprav ima igranje nadvse rad in se je nove vloge v seriji Gorske sanje zelo razveselil, se s svojim likom ne želi primerjati. "Seveda imava z Rokom kakšne skupne lastnosti, vendar sva odraščala na drugačen način. In če bi morda zašel v tako hipotetično primerjavo sebe in njega, bi se vedno ustavil pri zagonetki vzporednih svetov," pojasnjuje Dario.

