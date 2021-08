Hollywoodskega vplivneža vrgli iz restavracije, ker je žalil osebje

"Neprimernega vedenja do svojega osebja ne toleriramo," so sporočili.

Da gost nima vedno prav, tudi če ima zelo debelo denarnico, je pred kratkim na lastni koži izkusil Ari Emanuel, eden najvplivnejših agentov v Hollywoodu. Kot poroča spletni tabloid Page Six, so ga zaradi neprijaznega obnašanja do osebja vrgli iz newyorške restavracije Eleven Madison Park, ki so jo leta 2017 razglasili za najboljšo na svetu.

Ari Emanuel velja za eno najvplivnejših oseb v Hollywoodu (na fotografiji z igralko Charlize Theron). Foto: Guliverimage/AP 60-letni Emanuel je prvi mož igralske in medijske agencije Endeavor, ki zastopa vrsto igralskih, glasbenih ter športnih zvezdnikov, ob tem pa je tudi lastnik pravic za vrsto velikih dogodkov, med drugim izbora Miss Universe in borilnega tekmovanja UFC.

S svojim vplivom, pa tudi z odnosom do sodelavcev ter klientov je služil kot navdih za vrsto filmskih in televizijskih likov, med drugim so po njem oblikovali Arija Golda, agenta v priljubljeni TV-nadaljevanki Priskledniki (Entourage).

Njegovo obnašanje med kosilom v slavni restavraciji je bilo nesprejemljivo, je za Page Six povedal očividec. Emanuel se je pritoževal, da predolgo čaka na hrano, ob tem pa osebje obkladal z žaljivkami. Sčasoma je enemu od zaposlenih prekipelo. Zaprosili so ga, naj zapusti restavracijo.

Daniel Humm, prvi mož restavracije Eleven Madison Park Foto: Reuters

Lastnik restavracije in glavni kuhar Daniel Humm je za Page Six potrdil, da je moral slavni gost oditi iz lokala. "Neprimernega vedenja do svojega osebja ne toleriramo," je sporočil.

