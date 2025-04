Hrvaška veriga restavracij s hitro prehrano Koykan je napovedala izdajo obveznic, s katerimi bo financirala širitev v več evropskih držav. Do konca naslednjega leta načrtuje odprtje 15 novih restavracij, naložba je predvidena tudi v Sloveniji, so sporočili ta teden.

"Vstopamo v novo razvojno fazo širitve na evropski trg. Z odprtjem 15 novih restavracij do konca leta 2026 v Nemčiji, Avstriji, Sloveniji, na Češkem Slovaškem, Madžarskem in Hrvaškem bomo postali mednarodno najhitreje rastoča veriga restavracij v zgodovini hrvaške gostinske scene," je sporočilo verige povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Cilj je imeti restavracijo v vsakem večjem evropskem mestu

V podjetju imajo smele načrte, s katerimi želijo do leta 2035 postati prva hrvaška veriga restavracij, z restavracijo v vsakem evropskem mestu z več kot milijon prebivalci, vredna sto milijonov evrov.

Širitev nameravajo financirati z izdajo obveznic v vrednosti treh milijonov evrov. Letni donos je predviden pri osmih odstotkih. Na voljo bodo ne samo institucionalnim vlagateljem, ampak tudi širši javnosti.

V vsako novo lokacijo naj bi podjetje vložilo okoli 250 tisoč evrov, rast poslovanja pa naj bi temeljila na kombinaciji lastnih restavracij in franšiz. Do leta 2027 nameravajo odpreti 18 lastnih restavracij in skleniti več kot 15 franšiznih pogodb.

Koykan je na Hrvaškem znan kot ponudnik raznolike hitre prehrane, saj ponuja jedi iz različnih svetovnih kuhinj, od grške do azijske. Prvo restavracijo so odprli leta 2012 v Zagrebu, poslovalnice pa imajo tudi v Zadru, Splitu, Bratislavi in Pragi.