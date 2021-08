Na Hrvaškem odpirajo restavracijo, v kateri bodo kuhali roboti #video

"Dokazati želimo, da so roboti lahko dobri kuharji. Naša restavracija bo zanimiva za mlajše goste, ki bodo prvič prišli zaradi robotov, naslednjič pa zaradi hrane," je za hrvaški spletni portal Netokracija povedal Dražen Drnas, eden od avtorjev projekta GammaChef, v okviru katerega so razvili robote, ki jih je mogoče naučiti kuhanja.

Njihovi roboti lahko kuhajo jedi, ki se pripravljajo v enem loncu, kot so razne obare, rižote in jedi s testeninami, receptov pa se naučijo od "človeškega" kuharja. Ta jed pripravi z robotom, stroj pa po njegovih korakih ustvari digitalni recept z vsemi potrebnimi podatki za okusno jed. Po tem receptu in s pomočjo senzorjev lahko nato jed skuha sam, poroča Netokracija.

V zagrebški restavraciji, imenovani Bots&Bots (roboti in lonci), ki jo bodo odprli to jesen, bo kuhalo pet robotov, ki lahko v eni uri pripravijo 60 porcij hrane.

"Jedi so enako kakovostne, kot če bi jih skuhal profesionalni kuhar," so za portal Netokracija zagotovili avtorji projekta, "pri tem pa je pomembno tudi, da roboti ne uporabljajo nobenih industrijskih postopkov ali bližnjic. Jedi so pripravljene iz svežih sestavin in na enak način, kot če bi jih kuhali ljudje."

Oglejte si še: