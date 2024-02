Hči Heidi Klum našla omaro z maminimi spolnimi igračami

Incident se je zgodil, ko je bila danes 19-letna Leni še otrok, je pa to na njej pustilo precejšen vtis, poroča revija People.

Omaro je pregledala skupaj s prijatelji

"Mislila sem, da je to nekaj najbolj kulskega," se odkritja spominja Leni Klum, ki je priznala, da je mamino omaro pregledala skupaj s svojimi prijatelji. "Prikradla sem se v mamino sobo, odprla predale in skupaj s prijatelji smo posneli videoposnetke," je pojasnila.

Dodala je, da takrat ni imela pojma, kaj so vse te stvari, ki jih je našla v mamini omari, se je pa spomnila, da je bila mama precej jezna: "Razjezila se je name in rekla, da ne smem brskati po njenih osebnih stvareh."

Klumova s starši hodila na nudistične plaže

Spolnost in golota v družini Klum nista tabu temi. Kot je pojasnila 50-letna manekenka, je svojo najstarejšo hčer pogosto spravila v zadrego pred prijatelji, ko se je na vrtu pred hišo sončila zgoraj brez. "V naši družini je bilo to nekaj normalnega," se spominja 19-letna Leni.

Podobne izkušnje s svojimi starši ima tudi Heidi Klum. "Tako sem bila vzgojena. Moji starši so goli tekali po hiši. Hodili smo na nudistične plaže," je povedala in dodala, da bi si želela, da bi bili tudi vsi njeni otroci tako odprti do golote in spolnosti, kot je ona. Klumova na svojih družbenih omrežjih sicer nemalokrat deli svoje fotografije zgoraj brez.

Poleg 19-letne Leni ima Klumova še 18-letnega sina Henryja, 17-letnega sina Johana in 14-letno hči Lou. Vse si deli z bivšim možem Sealom, ki pa ni biološki oče najstarejše Leni. Slednja se je Klumovi rodila v zvezi z italijanskim podjetnikom Flaviem Briatorejem, Seal pa jo je, ko je Leni dopolnila pet let, vzel za svojo in jo posvojil.

