V Dallasu zdaj vse stavijo na hokejiste, a tudi njim ni lahko

Dallas Stars so četrto tekmo dobili s 4:0 in serijo izenačili na 2:2. Colorado Avalanche, ki so v rednem delu sezone zmagali eno tekmo manj, so pred tem oba dvoboja zmagali po podaljšku. Na prvi tekmi pa je Dallas prav tako gladko zmagal, s 5:1. Sta bili pa to edini zmagi Starsov na zadnjih desetih tekmah. Ekipi se sicer poznata zelo dobro, saj sta se v soboto pomerili že osmič v tej sezoni. Nobena ekipa nima težav s poškodbami ključnih igralcev.

Na drugi ponedeljkovi tekmi prvega kroga končnice lige NHL Florida Pathers poskušajo povesti s 3:1 v zmagah proti lokalnemu tekmecu Tampi Bay Lightning.

Liga NHL, 28. april, konferenčni četrtfinale: