Goran Dragić spomnil na najbolj viralni članek v zgodovini Siol.net

Goran Dragić je na zadnjo tekmo lige NBA prišel oblečen v pulover nekdanje košarkarske reprezentance Jugoslavije. Sodeč po oznakah ob fotografiji, ki jo je objavil na Instagramu, gre za poklon legendarnemu slovenskemu košarkarju Ivu Daneuu, ki je leta 1970 z reprezentanco Jugoslavije postal svetovni prvak. Verjetno pa tudi ni naključje, da je Dragić ta pulover oblekel ravno v času, ko se ljubitelji košarke po vsem svetu spominjajo rojstnega dne legendarnega jugoslovanskega in kasneje hrvaškega košarkarja Dražena Petrovića. Ta se je rodil 22. oktobra 1964, leta 1993, tako rekoč na vrhuncu kariere, pa je umrl v prometni nesreči v Nemčiji. Prav naklonjenost slovenskega košarkarskega reprezentanta do Petrovića je pred petimi leti botrovala nastanku najbolj viralnega članka v zgodovini našega portala .

Spomnimo: po tem, ko je Slovenija septembra 2017 osvojila evropsko prvenstvo v košarki, je Biserka Petrović, mama pokojnega Dražena Petroviča, s pomočjo Planet TV kapetanu slovenske reprezentance poklonila dres s številko 3, ki ga je njen sin nosil med igranjem za klub lige NBA New Jersey Nets.

Ganjenost Dragića ob tej gesti je postala mednarodna uspešnica. Članek na Siol.net, v katerem so na Sportalu povzeli dogodek, velja za najbolj viralnega v zgodovini našega medija. Na spletu ga je neposredno prek portala Siol.net delilo blizu 24.000 uporabnikov, prebralo pa ga je več kot 340.000 ljudi. O trenutku, ko so Dragića oblile solze, so poročali tudi številni tuji mediji.