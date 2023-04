Floyd Mayweather za spopad nosil kapo, vredno več kot milijon dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanjega ameriškega boksarja Floyda Mayweatherja ml. se vzdevek "Money" ne drži po naključju. Potem ko se je upokojil in sklenil profesionalno kariero, se zdaj posveča predvsem investicijam, promotorstvu, poleg tega pa zelo rad razkazuje tudi svoje razkošno bogastvo.

Med koncem tedna je v Las Vegasu potekal profesionalni boksarski dvoboj med prvakom WBA v lahki kategoriji Gervonto Davisom in nekdanjim začasnim prvakom WBC v lahki kategoriji Ryanom Garcio, v katerem je zmagal Davis. Dvoboj si je ogledal tudi Floyd Mayweather, ki tudi tokrat ni mogel iz svoje kože.

Kapo z dragulji izdeloval več kot mesec dni

Poleg tega, da je nosil diamante okoli vratu, jih je več kot očitno nosil tudi na kapi. Draguljar boksarske legende Shuki Diamonds je za TMZ Sports povedal, da je bila Floydova kapa, ki jo je nosil na omenjeni tekmi, tako okrašena z dragulji, da njena vrednost presega milijon dolarjev (900 tisoč evrov).

Foto: Guliverimage

Izdelovalec dragocene kape je povedal, da je za izdelavo kape potreboval več kot mesec dni, poleg tega pa je še dlje kot en mesec iskal popolne "nevidne diamante", ki jih je namestil nanjo. Kot je dodal Shuki, je šlo za dolg proces, postopek pridobivanja draguljev za kapo "The Money Team" pa je bil po njegovih besedah naporen.

Kapa je edina na svetu

Kot je še povedal slavni draguljar, je kapo Mayweatherju zaradi njunega tesnega prijateljstva podaril brezplačno, ko pa je to javno razkril tudi Mayweather, je Shuki povedal, da to zelo ceni, in dodal, da bi kapo lahko prodali za več kot pet milijonov dolarjev (okoli 4,5 milijona evrov), če bi jo kdaj poslali na dražbo.

"Samo ena je na svetu," je povedal draguljar. "To je postalo zgodovinsko – to je Floyd Mayweather," je še dodal.

Mayweather sicer velja za enega izmed najboljših boksarjev vseh časov, saj v karieri v 50 profesionalnih dvobojih ni izgubil niti enega.