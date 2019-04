Dunking Devils trampoline iz dvorane preselili na vlak #video

Dunking Devils, vodilna akrobatska skupina na svetu, ki si lasti dva Guinessova rekorda, spet dokazuje, da so mojstri premikanja mej mogočega. Svetovni prvaki v akrobatskem zabijanju so desetletnico delovanja obeležili na malce drugačen način. Trampoline so namreč iz dvoranskega parketa preselili na drveči vlak. Na poti od Novega mesta do Kamnika so na vsaki železniški postaji pripravili pravi adrenalinski spektakel.

Člani akrobatske skupine Dunking Devils so se na železniški peron pripeljali v velikem slogu. Gledalce so takoj navdušili z visokimi skoki na trampolinu in nevarnimi meti na koš. Njihova energija je ustvarila neverjetno vzdušje, so poročali na Planetu. "Že skorajda sem odvisen od takšnih nastopov, ker zares uživam in ker mi daje publika energijo. Jaz ji to vračam, in zame je to smisel tega, kar delamo," pripoveduje soustanovitelj Dunking Devilsov Marko Knafelc.

Pred nekaterimi nastopi trenirajo tudi šestkrat ali sedemkrat na teden

Ob takih trenutkih je vso trdo delo poplačano. Da akrobat pride do tega, da nastopi v takšni točki, mora imeti za seboj vsaj pet let treningov. Ko se začne zares, je takšnih treningov seveda še več.

Skupino Dunking Devils je pred desetimi leti ustanovilo šest prijateljev, ki so delili strast do adrenalina. Foto: STA

"Treniramo petkrat na teden, pred nekaterimi nastopi kdaj tudi šestkrat ali sedemkrat na teden, včasih tudi ponoči. Treningov je precej, potrebno se je dobro pripraviti. Zadeva ni lahka, predvsem pa moramo biti varni in skrbeti za preventivo pred poškodbami," pripoveduje član skupine Matevž Pogačar.

Utečeno ekipo je pred desetimi leti ustanovilo šest prijateljev, ki so delili strast do adrenalina. "Delali smo nekaj, kar nas je veselilo. Nikoli si nismo upali predstavljati, da se bo iz tega izrodilo nekaj tako velikega, kot je danes," pojasnjuje Knafelc.

V skupini že več kot 70 članov, tudi 25 profesionalnih akrobatov

Danes je v skupini že več kot 70 članov, od tega 25 profesionalnih akrobatov. V desetih letih so obiskali 47 držav na petih kontinentih. Za njimi je 1.800 nastopov v živo in 100 milijonov spletnih video ogledov. "Najbolj pomembno je, da zaupaš ekipi, ker to je ekipni šport in moramo biti res vsi uigrani, da pride nekaj takega ven," pripoveduje Pogačar.

Danes je v skupini Dunking Devils že več kot 70 članov, od tega 25 profesionalnih akrobatov. Foto: STA

V ekipi fantom konkurira tudi deset deklet. "Oni so malo močnejši, malo višje skačejo, me pa smo bolj gibčne in bolj elegantne, tako da smo jim na ta način kar velika konkurenca," pripoveduje članica skupine Neli Schwarzmann.

A ko cela ekipa združi moči, se vsa konkurenca skrije. Dunkil Devils bodo to dokazali 17. in 18. maja v Hali Tivoli, ko bomo priča največjemu slovenskemu akrobatskemu cirkusu, so še poročali na Planetu.