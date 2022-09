Domiselna poteza, s katero je igralka odgnala paparace

Igralka Blake Lively je prejšnji teden gostovala na dogodku revije Forbes, na katerem je zbrane in medije presenetila z očitnim nosečniškim trebuščkom.

Nosečnosti takrat ni komentirala, čez nekaj dni pa je na Instagramu objavila niz svojih nosečniških fotografij, ki so bile posnete v družinskem okolju in sprva verjetno niso bile namenjene objavi.

V pripisu je igralka pojasnila, čemu je te fotografije vendarle poslala v svet - ob novici o nosečnosti so jo pred domom začeli oblegati paparaci.

"Tukaj so fotografije moje nosečnosti v resničnem življenju, da me bo enajst tipov, ki pred mojim domom čakajo, da me bodo uzrli, končno pustilo pri miru," je zapisala in paparacem sporočila: "Strašite mene in moje otroke."

Ryan Reynolds in Blake Lively sta poročena od leta 2012 in imata tri hčerke. Zdaj pričakujeta četrtega otroka. Foto: Guliverimage/Picture Alliance

35-letnica, ki z možem, igralcem Ryanom Reynoldsom, pričakuje četrtega otroka, je v preteklosti že večkrat javno obsodila paparace, ki fotografirajo otroke, pa tudi medije, ki te fotografije objavljajo. Tudi sama na družbenih omrežjih fotografij svojih otrok ne objavlja.

