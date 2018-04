Conchita Wurst razkrila: Sem HIV-pozitivna

Foto: Getty Images

"Danes je dan, ko se bom za vedno osvobodila Damoklejevega meča, ki je visel nad mano: že več let sem HIV-pozitivna," je Conchita Wurst zapisala na Instagramu.

"To je za javnost pravzaprav nepomembno, a mi nekdanji fant grozi, da bo to zasebno informacijo javno objavil. Nikomur ne bom dovolila, da me straši in vpliva na moje življenje." Zapisala je še, da jemlje zdravila, že odkar je izvedela za diagnozo, in da je virus v njenem telesu že dolga leta pod ravnijo, pri kateri bi ga bilo mogoče zaznati in pri kateri bi lahko z njim okužila druge.

"Do zdaj o tem nisem hotela javno govoriti iz več razlogov, tukaj bom omenila le dva: najpomembnejši je moja družina, ki je vedela za to in me od prvega dne brezpogojno podpirala. Z največjim veseljem bi jim prihranila to skrb. Prav tako za to že nekaj časa vedo moji prijatelji, ki me sprejemajo brez predsodkov. Mislim tudi, da gre za informacijo, ki jo morajo vedeti predvsem tisti, s katerimi bi morda imela spolne stike," je še zapisala.

"Bolje je, da se razkrijem sama, kot da to stori nekdo drug. Upam, da bom s tem pripomogla k boju proti stigmatizaciji HIV-pozitivnih," je še zapisala in svojim oboževalcem sporočila: "Moje zdravje je dobro, sem močnejša, bolj motivirana in bolj svobodna kot kadarkoli. Hvala za vašo podporo!"