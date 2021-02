Britneyjini oboževalci besni na Justina Timberlaka, zahtevajo opravičilo

Oboževalce pop zvezdnice Britney Spears je razburil novi dokumentarni film o njenem vzponu in padcu, ki so ga zaznamovale hujše duševne težave, pri čemer so največjega krivca za to našli v Justinu Timberlaku.

New York Times je posnel dokumentarni film Framing Britney Spears, ki govori o temnejši plati zvezdništva ene najuspešnejših pop pevk vseh časov Britney Spears. Film se osredotoča predvsem na to, da je že od leta 2008, ko je bila stara 26 let, njen oče Jamie skrbnik njenega premoženja, za kar se je sodišče odločilo po njenem precej javnem psihičnem zlomu leta 2007, ko si je pobrila lase.

Britney se je sicer želela novembra lani po 12 letih znebiti njegovega nadzora, a sodišče pevkini prošnji ni ugodilo.

V filmu se pojavi tudi njen nekdanji partner, zvezdnik Justin Timberlake, ki pa ni naletel na dober odziv. Pop zvednika sta se razšla zaradi njene nezvestobe, kar je Timberlake obrnil sebi v prid, o tem posnel odmevno pesem Cry Me A River in v videospotu celo uporabil Britneyjino dvojnico. Za nameček se je nanjo takrat spravila še slavna voditeljica Diane Sawyer, ki jo je v intervjuju z vprašanji o Justinu in tem, zakaj je bila takšna do njega, pripeljala do solz.

Številni oboževalci so bili že takrat mnenja, da je bil Timberlake pregrob do Britney ter da si ni zaslužila takšne javne obravnave, po ogledu dokumentarca pa so si enotni, da ji dolguje opravičilo.

Posredno kriv za njene duševne težave?

Dokumentarni film je poudaril, da je bil Justin v času drame z Britney predstavljen kot žrtev in zgolj molče opazoval, kako je Britney doživljala javni linč, vse skupaj pa obrnil sebi v prid za zagon uspešne solo kariere.

Zato zdaj od njega zahtevajo, da se Britney končno javno opraviči, saj naj bi bil tudi on posredno kriv za njene duševne težave in težka leta, ki so sledila po javnem linču zaradi njunega razmerja.

"Pogledal sem si dokumentarec o Britney. Pravne težave na stran, to je pretresljivo. Tovrstno obravnavanje mlade talentirane ženske je bilo bolno. Veliko ljudi bi se moralo oglasiti in opravičiti. Gledam vas, Justin Timberlake, Jay Leno in Diane Sawyer."

Watched the Britney Spears doc last night. Legal questions aside, it’s eye-opening. The documented societal treatment of this talented young woman was sick. Lots of people should come out and say what they regret.



Looking at you, Justin Timberlake, Jay Leno, and Diane Sawyer. — Robert J. DeNault (@robertjdenault) February 7, 2021

This #JustinTimberlake creature can piss off. Built a career by slut shaming women, appropriating black culture and coasting on mediocrity that only white privilege facilitates. Also #FreeBritney — stories (@stories68263713) February 8, 2021

Why are we still out here giving #Justintimberlake a pass? He should have been cancelled after he bullshit on Britney Spears. Then what he did to Janet Jackson? He has never taken ownership for any of it. #justintimberlakeisoverparty — Badtz (@FlBadtz) February 7, 2021

this #FramingBritneySpears documentary on Hulu is reminding me why I loathe #JustinTimberlake. he’s an opportunist that exploited the HELL out of Britney and has never fully gotten called out for his part. he’s really digusting. — theBeardazzler (@andyeCastle) February 6, 2021

Ob tvitih, v katerih Britneyjini oboževalci od Justina zahtevajo opravičilo, je postala viralna tudi naslovnica revije Details, ki je objektivizirala Britney in pohvalila Justina, ker mu je uspelo "zlesti v Britneyjine hlačke".

This magazine cover is almost too much to take. The headline is truly WILD! #JustinTimberlake #DetailsMagazine #FramingBritneySpears pic.twitter.com/aAqcxfF0dy — Wakanda Shit Is That? (@unemployedfatty) February 6, 2021

Britney si dokumentarca ni ogledala in tega po poročanju ameriških medijev niti ne namerava, so si ga pa med drugim ogledale zvezdnice Sarah Jessica Parker, Bette Midler in pevka Miley Cyrus, ki so Britney že izrazile javno podporo in na družbenih omrežjih zapisale slogan #FreeBritney.

