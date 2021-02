Britney o bizarnih plesnih objavah: To počnem za zabavo #video

Posnetki nekoč slavna pevka Britney Spears, na katerih pomanjkljivo oblečena, z razkuštranimi lasmi in razmazanimi ličili pleše brez neke prave koreografije, vedno znova razburijo njene sledilce na Instagramu. Ti so vsakič manj prijazni v komentarjih. A zdaj se je zvezdnica končno odzvala na zlobne kritike.

Vsakič, ko oboževalci pogledajo katerega od videoposnetkov poplesavanja nekoč nadvse priljubljene in uspešne pevke, ki ga deli na Instagramu, vzniknejo nove teorije zarote o tem, kaj se dogaja z njo. Nekateri menijo, da ji njen na sodišču določeni skrbnik, oče Jamie Spears, daje močne tablete in da zato počne takšne stvari. Spet drugi so se sprijaznili s tem, da je dokončno podlegla psihičnim težavam, ki jih ima, in se povsem izgubila. Tretji so prepričani, da teh posnetkov na Instagramu sploh ne objavlja Britney, temveč da jo skrivaj snema kamera, medtem ko sama misli, da pleše pred ogledalom, nato pa nekdo brez njenega vedenja in privolitve to objavlja na družbenem omrežju na njenem profilu.

A očitno nič od tega ne drži, kajti zdaj se je 39-letna zvezdnica na vse kritike in ugibanja končno odzvala. Pravi, da videe plesa snema in objavlja zgolj zato, ker jo to zabava in ker preprosto preizkuša sodobno tehnologijo, ki nam je danes na voljo.

"To počnem za zabavo!!!! Če se vam zdi, da bi morala biti videti kot na naslovnici revije, ko plešem … Žal mi je, a to se ne bo zgodilo!!!!" je med drugim zapisala. Hkrati je poudarila, da ni ravno vešča sodobne tehnologije in da so zato njene objave morda videti nenavadne.

A njeno pojasnilo veliko oboževalcev ni pomirilo. Prepričani so, da gre le še za eno v vrsti številnih objav, ki sploh nisi prišle izpod njenih prstov. Menijo, da poskušajo njeni skrbniki oziroma tisti, ki jo nadzorujejo, znova umiriti zadevo. Tisti, ki vendarle verjamejo, da je za vsem tem dejansko Britney, pa so zapisali, da jih še vedno skrbi zanjo in za njeno duševno zdravje.

Nekaj njenih zadnjih plesnih videov, s katerimi je vznemirila sledilce, si lahko ogledate v videu na vrhu članka.