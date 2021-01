Britney spet razburja: Ob nerodnem plesu označila bivšega Justina Timberlaka #video

Vse bolj so tudi najbolj goreči oboževalci Britney Spears prepričani, da je z njihovo priljubljeno pevko nekaj resno narobe. Nekateri menijo, da ji škodi to, da je kot zapornica zaprta v lastno hišo, o njenem življenju pa še vedno odločajo na sodišču določeni skrbniki. Spet drugi pravijo, da ima očitno že vsa leta resne duševne težave, klic na pomoč pa so prav ti bizarni videi, na katerih poplesuje pomanjkljivo oblečena, z razmazanimi ličili in razkuštranimi lasmi. Mnogi celo želijo, da se pevki prepove dostop do Instagrama – če je sploh ona tista, ki upravlja z njim in objavlja iz meseca v mesec bolj nenavadne objave.

V enem od zadnjih posnetkov, ki jih je na Instagramu delila s sledilci, Britney pleše na skladbo nekdanjega fanta Justina Timberlaka, v opisu ob posnetku pa je Justina celo označila. To so seveda brez zadržkov pokomentirali mnogi. "Kot bi jaz spila kozarec vina in začela označevati bivše," se je glasil eden od komentarjev. "Ne označuj Justina, ne rabi te videti v takem stanju," pa je bila ostra ena od sledilk.

To je bil sicer le eden od treh videov, ki se je pojavil na njenem profilu v enem samem dnevu. In vse več njenih sledilcev je mnenja, da pevkine plesne objave, na katerih ni pravzaprav nobene koreografije in ki nimajo nobenega pravega pomena, kažejo na precej zaskrbljujoče stanje.

"Resnično imam občutek, kot da pleše pred ogledalom in se ji niti sanja ne, da jo snemajo. Ali da se to znajde na spletu," je nekdo zapisal. "To je vse bolj boleče gledati," pa je dodal nekdo drug. In podobnega menja je pravzaprav vse več pevkinih oboževalcev. Mnogi so si enotni, da gledanje teh njenih videov zbuja vse bolj nelagodne občutke in da je to, kako je na njih zvezdnica videti, celo precej zastrašujoče.