Brez občutka: ljudje se zgražajo nad neprimerno Kylie Jenner

Kylie Jenner je pred nekaj dnevi na svojem Instagramu delila povezavo do strani GoFundMe, kjer družina njenega mojstra ličenja Samuela Raude zanj zbira denar, saj je utrpel hudo nesrečo in potrebuje večjo operacijo.

Resničnostna zvezdnica, ki ima pod palcem več sto milijonov dolarjev, je svoje sledilce pozvala, naj donirajo za Samuela, pri čemer je sama že prispevala borih pet tisoč dolarjev (okrog 4.200 evrov).

Njena objava in prošnja, da ljudje prispevajo k operaciji, ki naj bi družino ponesrečenega Samuela sprva stala 60 tisoč dolarjev (približno 50 tisoč evrov), a so kasneje sporočili, da se je cena podvojila, je naletela na buren odziv, pri čemer so njeni sledilci ogorčeni nad njeno potezo.

Foto: Getty Images

"Zvezdniki so drugačna pasma"

"Kylie Jenner, ki zasluži 19 tisoč na uro in prosi za finančni prispevek svoje oboževalce, da plačajo 60 tisočakov, je odličen primer, zakaj potrebujemo državno zdravstvo. Celo milijarderji delodajalci kot sta Kylie in Walmart nočeta plačati za zdravje svojih delavcev," se glasi eden od tvitov.

Kylie Jenner, who makes $19K/hr asking for $$$ from her fans to help her make up artist pay for a $60,000 surgery, is an excellent example of why we need universal healthcare. Even billionaire employers like Kylie and Walmart aren’t willing to pay for their employees' healthcare. — Moumita for City Council D24 (@disruptionary) March 21, 2021

"Svoji hčeri je kupila torbico za 15 tisočakov, a prosi oboževalce za denar."

kylie jenner bought her toddler a $15,000 handbag but is asking her fans for money pic.twitter.com/dH4Rua6Imk — kaitlyn (@kaitlynsaloser) March 21, 2021

"Torej, Kylie Jenner, ki zasluži 450 tisočakov na dan, je delila link do donacije za prijatelja, ki je imel nesrečo, da mi, revni ljudje, lahko prispevamo? Zvezdniki so drugačna pasma."

So Kylie Jenner who apparently earns over $450k A DAY and is a billionaire shared the 60k gofundme of her friend who got in an accident for us poor people to donate to? Celebrities are a different breed. — Queen of the Universe 🧚🏾‍♂️ (@tobeebayb) March 20, 2021

Na Twitterju so se šale na račun 23-letnice kar zvrstile, pri čemer večina ne more razumeti, kako lahko nekdo, ki ima 900 milijonov dolarjev, prosi da donacije. Kot je denimo ta: "Kylie preračunava, koliko se ji bo pet tisočakov poznalo na računu."

Kylie Jenner calculating how much the 5K will set her back pic.twitter.com/YBnHjdOxvy — perfect (@Progamersony1) March 21, 2021

"Prosim, obiščite Kylijino povezavo. Vse, kar bo ostalo, bomo donirali Jeffu Bezosu."

Please visit Kylie Jenner’s GoFundMe. All leftover proceeds will be donated to Jeff Bezos. — Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) March 21, 2021

"Takole Kylie joka za svojim mojstrom ličenja, medtem ko druge prosi za denar."

Kylie Jenner crying about her makeup artist while asking for people to donate pic.twitter.com/wdyGHTHXoJ — dani (@syekinad) March 21, 2021

Brez občutka tudi njena sestra

Sicer pa resničnostna zvezdnica ni edina iz svoje slavne družine, ki se je donacij lotila ne nespameten način in povsem brez občutka. Lani je njena starejša sestra Kim Kardashian velikodušno sporočila, da namerava zaradi pandemije novega koronavirusa darovati sredstva dobrodelni organizaciji, ki skrbi za boljša življenja otrok.

A način, kako se je tega lotila, je bil tisti, ki je zmotil številne.

Kim je namreč oznanila, da bo dobrodelni organizaciji darovala 20-odstotni delež od prodaje svoje linije oblačil za dom Skims, kar torej pomeni, da ne bo segla v lastno denarnico, polno milijonov, ampak bo donirala le del od prodaje. Njeno premoženje je, mimogrede, vredno kar 320 milijonov evrov. Ker so sledilci objavo odločno skritizirali, jo je kasneje izbrisala.

Preberite tudi: