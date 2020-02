Bradley in Irina po ločitvi znova ujeta skupaj #video

Igralec Bradey Cooper in njegovo nekdanje dekle, ruska supermanekenka Irina Shayk, sta se srečala na zabavi britanskega Vogua in dokazala, da med njima po razhodu ni nikakršne hude krvi. Objeta in nasmejana sta se nastavila fotografskim objektivom.

Spomnimo: Irina in Bradley sta veljala za enega najlepših parov Hollywooda, dokler se nista junija lani nepričakovano razšla. Konec njunega štiriletnega razmerja, v katerem se jima je rodila tudi hčerka Lea De Seine, je sledil filmu Zvezda je rojena, v katerem je bila kemija med Bradleyjem in njegovo soigralko Lady Gaga tako močna, da so mnogi trdili, da sta si naklonjena tudi v resničnem življenju. In da naj bi bil pravi razlog za propadlo zvezo z Irino to, da je bil Bradley med snemanjem uspešnice nezvest.

Bradley in Irina sicer v javnosti nikoli nista prala umazanega perila ali razglabljala o razlogih za razhod. Pred nekaj dnevi je ruska lepotica v intervjuju za British Vogue prvič spregovorila o svojih občutkih in svojem odnosu z nekdanjim partnerjem.

"Mislim, da v vsako dobro razmerje s seboj prineseš tako svoje dobre kot slabe stvari. Taka je preprosto narava vseh človeških bitij," je povedala. "Mislim, da sva lahko srečna, da sva imela, kar sva imela. Življenje brez B.-ja je povsem nov teritorij." Dodala je, da se še vedno navaja na to, da je mati samohranilka, in da ima dneve, ko se ji zdi, da ne bo zmogla uskladiti kariere in materinstva.

A ne glede na vse Bradley in Irina ostajata v prijateljskih odnosih in uspešno s skupnimi močmi ter v duhu sodelovanja vzgajata svojo triletno deklico. Da med njima ni hude krvi, sta dokazala tudi na zabavi priznane revije Vogue, ki je sledila podelitvi nagrad bafta. Nekdanja ljubimca sta skupaj z odgovornim urednikom publikacije British Vogue Edwardom Enninfulom tudi pozirala pred fotografskimi objektivi.

