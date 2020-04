Boj s covidom-19 še ni končan: "Do zdaj bi se že moral zbuditi."

Skoraj štiri tedne mineva, odkar je bil kanadski igralec Nick Cordero hospitaliziran zaradi zapletov ob okužbi z novim koronavirusom. Zadnjih 12 dni je preživel v umetni komi, pred dnevi so mu morali amputirati tudi desno nogo, zdaj pa zdravniki in soproga nestrpno čakajo, da pride k zavesti, poroča portal Entertainment Tonight.

Nick s soprogo Amando. Foto: Getty Images "Do zdaj bi se že moral zbuditi," je njegova soproga Amanda Kloots razkrila prek Instagrama. V začetku tega tedna so zdravniki namreč opravili preiskavo z magnetno resonanco, ki ni pokazala nobenih posebnosti. "Zdravniki so rekli, da MRI ni pokazal ničesar takšnega, kar bi preprečevalo, da se prebudi, kar je neverjetno. Novica nas je res osrečila, kajti to je bila ena od glavnih skrbi za vse nas. A za zdaj, po 12 dneh umetne kome, še ni prišel k zavesti," je še dodala.

V naslednjih dneh bodo sicer zdravniki naredili pri Nickovem zdravljenju še nekaj pomembnih korakov. Postopoma ga bodo odklapljali z medicinskih aparatov, ki so ga v najbolj kritičnih trenutkih ohranili pri življenju, med drugim tudi z ventilatorja in dializne naprave, je nadalje razkrila Amanda.

Tudi po amputaciji noge dobro okreva. "Rane so videti v redu. Med posegom ni izgubil veliko krvi. Njegov krvni tlak je v redu. Tudi notranje krvavitve so se umirile. Videti je, da se vse skupaj počasi umirja, kar je čudovito, kajti ta izkušnja je bila kot vlakec smrti," je dodala Nickova soproga.