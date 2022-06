Bo Brad Pitt končal svojo filmsko kariero?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oseminpetdesetletni filmski igralec in producent Brad Pitt je v intervjuju za revijo GQ povedal, da se po več kot 30 letih v filmski karieri bliža upokojitvi. "Mislim, da se bliža koncu," je dejal. Domneva, da vstopa v zadnje trimesečje oziroma pozno fazo svoje kariere.

Pitt, ki je svojo igralsko kariero začel pri 22 letih, je igral v kultnih filmih, kot so Troja, Klub golih pesti, Bilo je nekoč v Hollywoodu in Ad Astra: Pot do zvezd.

"Sem eno od tistih bitij, ki govorijo skozi umetnost. Vedno želim samo delati. Če ne delam, po svoje umiram," je dejal v intervjuju.

Prenehal kaditi

Oskarjevec, ki sicer že razmišlja o upokojitvi, pa je prenehal kaditi. Za revijo je povedal, da se je za to odločil med pandemijo bolezni covid-19, saj meni, da je v tisti starosti, "ko iz tega ne pride nič dobrega".

"Mislim, da mi je veselje prineslo novejše odkritje v življenju," je dejal. "Vedno sem se premikal s tokovi. Mislim, da sem leta preživel z nizko stopnjo depresije, in šele takrat, ko sem se sprijaznil s tem in poskušal zaobjeti vse strani sebe, mi je uspelo ujeti te trenutke veselja," je še dodal.

V sodnem sporu z nekdanjo ženo

V kratkem bo promoviral svoj zadnji film Bullet Train, ki v kinematografe prihaja 5. avgusta. Je pa še vedno sredi burne sodne bitke s svojo nekdanjo ženo Angelino Jolie.

Sedeminštiridesetletna igralka je septembra 2016 po dveh letih zakona in 12 letih zveze vložila zahtevo za ločitev. Aprila 2019 sta bila razglašena za samska, vendar se še naprej dogovarjata predvsem zaradi skrbništva nad otroki.

Angelina Jolie je septembra 2016 po dveh letih zakona in 12 letih zveze vložila zahtevo za ločitev. Foto: Guliverimage/AP

