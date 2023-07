Blizu posestva zakoncev Obama utonil njun osebni kuhar

Osebni kuhar Baracka in Michelle Obama, ki je zanju kuhal v Beli hiši, je utonil blizu njunega posestva Martha's Vineyard. Truplo Tafarija Campbella so potapljači našli v ponedeljek, potem ko je bil pogrešan od nedelje zvečer, poroča TMZ.

Na njegovo smrt sta se odzvala tudi Barack in Michelle Obama, ki sta dejala, da je bil Tafari Campbell ljubljeni del njune družine in da se jima zaradi njegove smrti trga srce. Spominjata se ga kot nadarjenega kuharja, ki je bil "kreativen ter strasten do hrane in njene sposobnosti, da združuje ljudi", ter kot "toplega, zabavnega in izjemno prijaznega človeka, ki je polepšal vsa naša življenja".

Posestvo zakoncev Obama v ameriški zvezni državi Massachusetts Foto: Profimedia

Truplo so našli osem metrov pod gladino

Policija pravi, da je v nedeljo prejela poročilo o pogrešani osebi, iskanje pa se je končalo v ponedeljek zjutraj, ko so potapljači v bližini posestva zakoncev Obama našli Campbellovo truplo. Po njihovih podatkih so truplo našli sto metrov od obale in osem metrov pod gladino.

Zakoncev Obama v času incidentu ni bilo na posestvu, preiskava Tafarijeve smrti pa je v teku. Posestvo Martha's Vineyard je sicer v ameriški zvezni državi Massachusetts.

Umrli kuhar je živel z ženo Sherise ter njunima dvojčkoma Zavierjem in Savinom. Star je bil 45 let.

