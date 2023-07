Trump izdal Obamov naslov, tja se je odpravil napadalec z mačeto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blizu hiše nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame so aretirali podpornika njegovega naslednika na čelu države Donalda Trumpa, ki je bil med napadalci na ameriški kongres 6. januarja 2021. Med četrtkovo aretacijo je imel pri sebi v vozilu dve pištoli in 400 kosov streliva, so v petek sporočile ameriške zvezne oblasti.