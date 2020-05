Bi zvezdnici pripisali 56 let? #video

V času stroge izolacije zaradi novega koronavirusa, ki še vedno velja v ZDA, so mnoge zvezdnice sledilce na družbenih omrežjih razveseljevale s fotografijami, na katerih so pomanjkljivo oblečene ponosno razkazovale svoje ženske čare. Zadnja v nizu slavnih, ki se je pokazala v bikiniju, in to pri 56 letih, je igralka Lisa Rinna.

Na svojem profilu na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri pozira v črnih čipkastih kopalkah. Seveda so bili njeni sledilci navdušeni, kajti objave, kjer bi pomanjkljivo oblečena kazala svoje ženske čare in vitko postavo, niso pogoste za igralko.

V komentarjih so tako njeni sledilci navdušeno zapisovali, kako krasno telo ima in da nikakor ne kaže svojih 56 let.

A za to, da ostaja v dobri formi, zvezdnica skrbi že od mladih let. "Že vse življenje telovadim. Zame je telovadba tako kot umivanje zob," njeno izjavo povzema portal Prevention. Vadba, na katero prisega, je joga, rada pa tudi pleše in hodi – bodisi na sprehode bodisi v hribe.

Sploh ples je zvezdnici nadvse pri srcu. In posnetke, ko se prepusti glasbi, pogosto deli na Instagramu. Nekaj si jih lahko ogledate v videoposnetku zgoraj.

Seveda pa gredo zasluge za njeno vitko postavo tudi strogemu prehranjevalnemu režimu. Lisa že vrsto let prisega večinoma na vegansko prehrano, a priznava, da ko ji vsake toliko časa zadiši meso, si ga brez slabe vesti privošči, še poroča omenjeni portal.