Tako je zvezdnica videti pri 52 letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po skoraj desetletju je sinoči na podelitvi glasbenih nagrad Billboard Music Awards v Las Vegasu navdušila legendarna Janet Jackson. Tako na odru kot že prej na rdeči preprogi je dokazala, da je pri 52 letih še vedno postavna kot le kaj in da ji mladostne energije ter kondicije ne manjka.

Janet je na odru dala vse od sebe in dokazala, da je pri 52 še vedno polna energije in v odlični formi. Foto: Getty Images

Kar devet let je minilo od njenega zadnjega televizijskega nastopa, a podelitev glasbenih nagrad Billboard music awards, kjer je prejela kipec za glasbeno ikono (v originalu se nagrada imenuje Billboard Ikon Award), je bil očitno več kot zadosten razlog za veliko vrnitev.

Na odru je zapela svoj velik hit iz leta 1984 z naslovo 'Nasty', ki se je nato prelil v skladbo iz leta 1993 'Thorb'. Množica je bila na nogah že na začetku nastopa, vključno s pevkino mamo Katherine Jackson, ki je s ponosom v očeh spremljala hčerkin nastop. Janet pa je dokazala, da je pri 52 letih še vedno polna mladostne energije in da ji kondicije nikakor ne manjka.

Zvezdnica je na oder stopila odeta v zlato barvo. Nosila je kratek zlat pulover, ki ji je segal tik pod zadnjico, obute pa imela visoke zlate škornje brez pet – tako je na ogled postavila svoje postavne noge.

Na rdeči preprogi je navdušila z dolgim belim krilom in preprosto majico s kratkimi rokavi. Foto: Getty Images

A ne le na odru, že prej na rdeči preprogi je navdušila s svojim stasom, ko se je pred fotografi pojavila v preprosti beli majici s kratkimi rokavi ter bujnim belim krilom do tal. Opravo pa je popestrila še z usnjenim rjavim pasom, ki je poudarjal njene vitke boke.

K lepi postavi in dobri kondiciji pa stremijo tudi tekmovalci resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, ki ga lahko od torka do petka spremljate na Planet TV. Nove epizode ne zamudite že jutri!