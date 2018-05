Bi naši estradnici pripisali 49 let?

A post shared by Nuša Derenda (@nusaderenda) on Apr 29, 2018 at 6:23am PDT

Nuša Derenda pravi, da sta oba z možem Frenkom športnika po duši in da je telesna aktivnost že od nekdaj prisotna v njunih življenjih. "Frenk je v mladosti treniral odbojko in košarko, jaz pa sem se ukvarjala z gimnastiko in tekom. Ko sem se resno lotila glasbene kariere in začela potovati po tujini, je časa za šport kar nekako zmanjkalo, a tam okrog 30. leta sem se znova začela zavedati, kako pomembno je, da sem telesno aktivna," pove zgovorna pevka. Takrat se je lotila malce drugačne vadbe kot v mladosti, teku je namreč dodala aerobiko, jogo in treninge v fitnesu.

Priljubljena pevka bo nocoj presenetila tudi tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija. Jim bo zapela in pripravila zabavo, jim bo kaj skuhala, ali se z njimi potila na treningu? Morda nič od tega?



Preverite že nocoj ob 21.05 na Planet TV, ko bo na sporedu nova epizoda šova The Biggest Loser Slovenija.

Ko gre za prehrano, pove, da ni pristaš nekih ekstremnih diet, čeprav je o takšnih in drugačnih dietah svoj čas veliko brala. "Nekako se držim načela zmernosti. Tako recimo na svoj jedilnik vključujem tudi ogljikove hidrate, sploh kadar so pred mano nastopi in potrebujem veliko energije. A seveda ne pretiravam. Skušam najti neko zlato sredino oziroma neko ravnotežje," še pojasni.

Kratek pogovor z Nušo si lahko ogledate v spodjem videu.