Beli klobuk Melanie Trump gre na dražbo

51-letna Melania Trump se je odločila, da bo na dražbo dala tri različne stvari, a osrednji predmet dražbe bo krasen bel klobuk, ki ga je za nekdanjo prvo damo ustvaril njen osebni stilist Hervé Pierre.

Foto: Reuters Ujemal se je z obleko iz belega krepa modne hiše Michael Kors. Melania Trump je oblačilo in klobuk nosila za dnevne slovesnosti v Beli hiši, ko sta bila na obisku francoski predsednik Emmanuel Macron in njegova žena Brigitte Macron.

Obisk francoskega predsednika in njegove žene je bil prvi uradni državniški obisk kakšnega tujega voditelja v Beli hiši. Zgodil se je aprila 2018, nekaj tednov po škandaloznih naslovih o domnevnih Trumpovih zunajzakonskih odnosih.

Foto: Reuters

Nastop Melanie Trump so mediji še posebej budno spremljali, saj je bilo to eden njenih prvih nastopov z možem v javnosti. Bili so pozorni na njune poglede in dotike.

Foto: Reuters

Nekdanja ameriška prva dama slovenskih korenin bo na dražbi ponudila tudi akvarel Melania's Vision (2021) francoskega umetnika Marca-Antoina Coulona, ki je narisal njene oči v modrikastih tonih. S tem delom se je Melania podala v svet nezamenljivih žetonov (NFT).

Vsi izdelki bodo imeli izklicno ceno 220 tisoč evrov, sprejemali pa bodo samo ponudbe v kriptovaluti SOL.

