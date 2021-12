Melania Trump se z umetniško sliko podaja v svet kriptovalut

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja ameriška prva dama Melania Trump je oznanila, da se podaja v svet kriptovalut in da je vzpostavila platformo za prodajo svojih nezamenljivih žetonov (NFT). Prvi NFT, ki ga je poimenovala Melania's Vision (v prevodu Melanijina vizija), je že naprodaj.

Svojo platformo za nezamenljive žetone je zdaj vzpostavila tudi nekdanja prva dama ZDA Melania Trump. Prvo delo, ki ga je ponudila na platformi, je Melania's Vision (2021) ali Melanijina vizija. Akvarel je naredil francoski umetni Marc-Antoine Coulon. NFT vključuje tudi zvočni posnetek Melanie Trump s sporočilom upanja. Izkupiček od prodaje bo namenila svoji dobrodelni pobudi Be Best (Bodi najboljši). Melanijino delo stane eno solano (okoli 160 evrov).

Nakup prvega NFT je mogoč do konca decembra, po novem letu bodo sledili drugi.

Nezamenljivi žetoni (ang. non-fungible tokens) je enota podatkov, shranjenih v digitalni knjigi, imenovani blockchain, ki potrjuje, da je to digitalno sredstvo edinstveno in zato nezamenljivo. V digitalni obliki so lahko na primer umetniška dela, skice, načrti, animirane slike (GIF), videoposnetki ali pa "predmeti" iz videoiger.

Letošnji promet z žetoni je znašal deset milijard evrov. Komisija pri založbi slovarjev Collins s sedežem v Glas­gowu je za besedo leta 2021 izbrala prav NFT. Najbolj dragocen NFT do zdaj je kolaž digitalnega umetnika Beeple, ki so ga marca prodali za 70 milijonov evrov.

